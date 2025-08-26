La fórmula 1 tendrá un nuevo equipo compitiendo en la próxima temporada: Cadillac

La fórmula 1 tendrá un nuevo equipo compitiendo en la próxima temporada: Cadillac, que tendrá como pilotos a Checo Pérez y Valtteri Bottas.

La nueva escudería que tendrá la Fórmula 1 en 2026, proviene de una legendaria marca de autos de lujo estadounidense y perteneciente a la General Motors. Se trata del equipo Cadillac que mete a los autos de Detroit al máximo corco del automovilismo mundial.

El equipo Cadillac además confirmó este martes a sus pilotos para la temporada estreno: serán el mexicano Sergio Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, según confirmó el equipo estadounidense, que decidió apostar por una pareja de gran trayectoria para su debut en la máxima.

El equipo Cadillac competirá desde el 2026 en la Fórmula 1

"Juntos, Bottas y Pérez aportan una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y perspicacia técnica, lo que posiciona al equipo Cadillac de Fórmula 1 para un buen arranque al unirse a la categoría de carreras más prestigiosa del mundo. Con más de 500 participaciones en Grandes Premios, más de 100 podios y una profunda experiencia en desarrollo, la dupla desempeñará un papel fundamental en la consolidación de la base competitiva del equipo desde el primer día", dijo el comunicado de la escudería.

En la presentación del equipo, en piloto mexicano Checo Pérez comentó: "Cadillac es una marca legendaria en el automovilismo estadounidense y ayudar a traer una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una enorme responsabilidad que confío en asumir. Creo que juntos podemos ayudar a convertir a este equipo en un verdadero aspirante, el equipo de las Américas".

La empresa estadounidense sumó como asesor deportivo al legendario Mario Andretti al programa a través de Andretti Global, para aportar su experiencia en competencias, y en particular en la Fórmula 1. Comenzará a competir con motores Ferrari, pera ya trabaja en el desarrollo de su propia planta motriz, las que estaría lista para el 2028.

El nombre de la marca creada por Henri Ford en 1902 fue tomado del fundador de la ciudad de Detroit, Míchigan, en 1701, el explorador y trampero francés, Antoine de la Mothe Cadillac, mientras que el logotipo de Cadillac se basa en su escudo de armas del también oficial del ejército francés.

