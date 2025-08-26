Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadillac_F1/status/1960303622308167898&partner=&hide_thread=false Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

En la presentación del equipo, en piloto mexicano Checo Pérez comentó: "Cadillac es una marca legendaria en el automovilismo estadounidense y ayudar a traer una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una enorme responsabilidad que confío en asumir. Creo que juntos podemos ayudar a convertir a este equipo en un verdadero aspirante, el equipo de las Américas".

BREAKING: Valtteri Bottas and Sergio Perez will race for Cadillac Formula 1 Team in 2026!#F1 — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

La empresa estadounidense sumó como asesor deportivo al legendario Mario Andretti al programa a través de Andretti Global, para aportar su experiencia en competencias, y en particular en la Fórmula 1. Comenzará a competir con motores Ferrari, pera ya trabaja en el desarrollo de su propia planta motriz, las que estaría lista para el 2028.

El nombre de la marca creada por Henri Ford en 1902 fue tomado del fundador de la ciudad de Detroit, Míchigan, en 1701, el explorador y trampero francés, Antoine de la Mothe Cadillac, mientras que el logotipo de Cadillac se basa en su escudo de armas del también oficial del ejército francés.