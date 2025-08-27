Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipó un día caluroso con una máxima de 24°C

El clima caluroso se mantendrá hasta el viernes, cuando baje abruptamente la temperatura y se presenten las lluvias

El pronóstico del tiempo en Mendoza indica que este miércoles la máxima llegará a los 24°C.

Foto: Martín Pravata /Diario UNO

El pronóstico del tiempo para este miércoles 27 de agosto anticipó la continuidad de los días calurosos, como el que se registró este lunes y martes. El viernes habrá un fuerte descenso de la temperatura y se esperan lluvias. Se trata de la famosa tormenta de Santa Rosa.

Para este miércoles se prevé que sea una jornada con cielo algo nublado, poco nuboso en cordillera y vientos moderados del noreste.

Máxima: 24°C | Mínima: 8°C.

Para el jueves, se espera que continúe el tiempo bueno, con cielo algo nublado, poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 9°C.

El fin de semana se espera que se produzca la Tormenta de Santa Rosa.

El pronóstico anticipó un fin de semana con lluvias

Para el último día de la semana, se pronosticó un día parcial nublado y ventoso con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Lluvias y tormentas hacia la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C.

En tanto, el sábado será un día mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, lluvias y lloviznas, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 9°C.

El frío persistirá el domingo, con una jornada mayormente nublada y fría con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Nevadas en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 6°C.

