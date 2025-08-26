Morales confirmó que La Pulga se entrenó a la par de sus compañeros e igualmente esperarán hasta antes del partido para decidir si es titular o no, "Jordi (Alba) y Leo entrenaron con nosotros, lo hicieron bien. Completaron el entrenamiento. Vamos a ver cómo se sienten en el transcurso del día. Mañana tomaremos una decisión para el partido. Por suerte entrenaron y es algo súper positivo. Tenemos que esperar", dijo.

Morales es cauto al remarcar que las lesiones musculares son "procesos" diarios: "Deseamos que esté en la convocatoria. Este tipo de lesiones musculares son un proceso durante el día, hay que ver cómo se levanta al día siguiente. Imagino que va a estar, pero todavía no mandamos la lista", finalizó.

Cuándo juega Inter Miami vs Orlando City, por la semifinal de la Leagues Cup

El Inter Miami de Messi y Orlando City se medirán este miércoles desde las 21.30 en el Chase Stadium por las semifinales de la Leagues Cup 2025, en una nueva edición del Clásico del Sol.