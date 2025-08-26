El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Dragón de Tierra Yang, una combinación que une la fuerza visionaria y expansiva del Dragón con la estabilidad y disciplina de la Tierra. Será un día de oportunidades para consolidar proyectos, tomar decisiones importantes y planear a futuro con bases firmes. Para la astrología china, la influencia Yang aporta en los signos dinamismo y entusiasmo, lo que favorece la acción, pero será esencial evitar la arrogancia o el exceso de confianza. La compatibilidad con esta energía dependerá de qué tan receptivo esté cada signo a combinar ambición con realismo. Las actividades ideales estarán relacionadas con negociaciones, compromisos a largo plazo y fortalecimiento de vínculos sólidos.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este miércoles para los 12 signos en el día del Dragón de Tierra