Inicio Sociedad Horóscopo chino
Predicciones

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este miércoles para los 12 signos en el día del Dragón de Tierra

El horóscopo chino te presenta sus predicciones para este miércoles 27 de agosto de 2025, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este miércoles para los 12 signos en el día del Dragón de Tierra

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este miércoles para los 12 signos en el día del Dragón de Tierra

El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones para todos los signos orientales de este miércoles 27 de agosto de 2025 según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco). En la astrología china, cada día está regido por una pareja de estos elementos, formando un ciclo de 60 días. Este conocimiento milenario determina la energía dominante del día y se usa en la planificación de actividades personales, ceremonias y decisiones importantes durante toda la jornada.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Dragón de Tierra Yang, una combinación que une la fuerza visionaria y expansiva del Dragón con la estabilidad y disciplina de la Tierra. Será un día de oportunidades para consolidar proyectos, tomar decisiones importantes y planear a futuro con bases firmes. Para la astrología china, la influencia Yang aporta en los signos dinamismo y entusiasmo, lo que favorece la acción, pero será esencial evitar la arrogancia o el exceso de confianza. La compatibilidad con esta energía dependerá de qué tan receptivo esté cada signo a combinar ambición con realismo. Las actividades ideales estarán relacionadas con negociaciones, compromisos a largo plazo y fortalecimiento de vínculos sólidos.

horoscopo chino predicciones signos dia dragon de tierra 1
El hor&oacute;scopo chino revela a sus signos zodiacales que el d&iacute;a de hoy estar&aacute; regido por el Drag&oacute;n de Tierra Yang.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Dragón de Tierra Yang.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este miércoles para los 12 signos en el día del Dragón de Tierra

  • Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): La energía del Dragón de Tierra Yang favorece tu capacidad de planificación y ejecución de proyectos, invitándote a actuar con firmeza y seguridad. Actividades que requieran disciplina y enfoque serán especialmente beneficiosas. Evita la dispersión y las decisiones impulsivas que puedan desestabilizar tu jornada. Es un buen momento para consolidar metas financieras y profesionales con determinación. La interacción con colegas y amigos se beneficiará de tu liderazgo equilibrado
  • Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): La combinación del Dragón con la Tierra Yang potencia tu perseverancia y fortaleza, ayudándote a avanzar con paso firme. Es recomendable centrarte en tareas que requieran paciencia y atención al detalle. Evita la prisa y la impaciencia que puedan generar errores. La jornada favorece la toma de decisiones estratégicas y la consolidación de proyectos importantes. Tu estabilidad emocional se verá reforzada por la energía de este día
  • Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): La energía del Dragón de Tierra Yang te invita a combinar tu audacia natural con prudencia y planificación. Actividades que impliquen liderazgo o iniciativa personal se verán favorecidas. Evita la impulsividad y los riesgos innecesarios. Este día es ideal para reforzar relaciones mediante la diplomacia y la claridad en la comunicación. Podrás obtener resultados significativos si equilibras coraje y sensatez
  • Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): La influencia del Dragón de Tierra Yang te aporta confianza para enfrentar tareas complejas y responsabilidades importantes. Actividades que requieran organización y previsión serán especialmente adecuadas. Evita la indecisión y la dispersión. La jornada favorece la consolidación de proyectos y relaciones mediante tu enfoque claro y eficiente. Tu capacidad de observación te permitirá tomar decisiones acertadas con firmeza
  • Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): La combinación de tu signo con la Tierra Yang potencia tu iniciativa y liderazgo natural, generando gran capacidad de acción y resolución. Es recomendable enfocarte en proyectos estratégicos y objetivos a largo plazo. Evita actitudes impulsivas que puedan generar conflictos innecesarios. La energía del día favorece la confianza en tus habilidades y la toma de decisiones con claridad. Tu determinación te permitirá avanzar en metas importantes con seguridad
  • Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): La energía del Dragón de Tierra Yang te invita a combinar paciencia y audacia para lograr avances significativos. Actividades que requieran análisis profundo y planificación serán favorables. Evita la precipitación y los riesgos sin control. La jornada potencia tu intuición y capacidad de estrategia, permitiéndote avanzar con eficacia. Es un buen momento para consolidar relaciones profesionales y personales
  • Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): La influencia del Dragón de Tierra Yang fortalece tu energía para tomar decisiones y liderar proyectos con seguridad. Actividades que requieran iniciativa y organización se verán beneficiadas. Evita la dispersión y la impulsividad que puedan entorpecer tus objetivos. La jornada es propicia para reforzar vínculos mediante acciones concretas y confiables. Tu perseverancia te permitirá alcanzar avances importantes
  • Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): La combinación del Dragón con la Tierra Yang potencia tu capacidad de planificación y prudencia, ayudándote a actuar con equilibrio. Actividades que requieran detalle y concentración serán especialmente favorecidas. Evita la indecisión y la dispersión de energía. La jornada permite consolidar metas personales y profesionales con sensatez. Tu paciencia y determinación te permitirán progresar con seguridad
  • Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): La energía del Dragón de Tierra Yang te invita a actuar con iniciativa y enfoque, equilibrando tu agilidad mental con prudencia. Actividades que requieran creatividad y resolución de problemas se verán beneficiadas. Evita la impulsividad y la falta de planificación. La jornada favorece la consolidación de proyectos mediante tu ingenio y disciplina. Podrás alcanzar resultados importantes si combinas audacia con sensatez
  • Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): La influencia del Dragón de Tierra Yang potencia tu capacidad de organización y liderazgo, facilitando la ejecución de tareas complejas. Actividades que requieran concentración y precisión serán adecuadas. Evita decisiones precipitadas y conflictos innecesarios. La jornada favorece la resolución de problemas mediante tu enfoque y planificación. Tu confianza y disciplina permitirán avanzar en metas estratégicas
  • Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): La energía del Dragón de Tierra Yang te invita a actuar con determinación y equilibrio, fortaleciendo tu liderazgo natural. Actividades que requieran estrategia y concentración se verán beneficiadas. Evita la impulsividad y los conflictos que puedan entorpecer tus planes. La jornada permite consolidar proyectos y relaciones mediante tu prudencia y firmeza. Tu perseverancia será clave para lograr avances sólidos
  • Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): La influencia del Dragón de Tierra Yang potencia tu capacidad de organización y decisión, favoreciendo la concreción de metas importantes. Actividades que requieran enfoque y disciplina se verán especialmente beneficiadas. Evita la improvisación y la falta de planificación. La jornada es propicia para avanzar en proyectos personales y profesionales con seguridad. Tu constancia y determinación te permitirán lograr resultados significativos

Temas relacionados:

Te puede interesar