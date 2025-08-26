El DT le bajó el pulgar al futbolista tras el Mundial de Clubes.

El mundo Boca celebra los dos triunfos consecutivos que cortaron la racha de 12 partidos consecutivos sin poder sumar de a tres (la peor en la historia de la institución). Mientras Miguel Ángel Russo se ilusiona con seguir enderezando el rumbo, Juan Román Riquelme trabaja en la limpieza del plantel.

En este contexto, uno de los futbolistas descartados por el director técnico llegó a un acuerdo para abandonar la institución y continuar su carrera en el Viejo Continente. Se trata de Marcelo Saracchi, quien se se sumará a las filas del Celtic de Escocia.

Marcelo Saracchi disputó 52 partidos y marcó cuatro goles con la camiseta de Boca.

Tras la pálida participación de Boca en el Mundial de Clubes, Miguel Ángel Russo tomó la decisión de apartar a algunos futbolistas del plantel. Uno de ellos fue Marcelo Saracchi, quien en las últimas horas llegó a un acuerdo para su salida.

El lateral izquierdo, que llegó al Xeneize en la temporada 2023, continuará su carrera en el Celtic de Escocia. La operación se cerró por un préstamo de 12 meses, con cargo y sin opción de compra.

Recordemos que el futbolista uruguayo, que fue parte del plantel de River que conquistó la Copa Libertadores de la temporada 2018, tiene contrato vigente con Boca hasta finales del mes de diciembre del 2027.

Esto significa una gran noticia para el mundo Boca, ya que el club no solamente se desliga de seguir abonando un salario, sino que a las arcas del club ingresó dinero por la gestión y, además, libera un cupo de extranjero de cara a lo que viene.

Como si esto fuera poco, la partida de Saracchi le abre al Xeneize la oportunidad de incorporar un nuevo refuerzo. Juan Román Riquelme y compañía podrán sumar una cara nueva hasta el 31 de agosto (24 horas menos si se trata de un jugador del exterior).

