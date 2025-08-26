El lateral izquierdo, que llegó al Xeneize en la temporada 2023, continuará su carrera en el Celtic de Escocia. La operación se cerró por un préstamo de 12 meses, con cargo y sin opción de compra.

Recordemos que el futbolista uruguayo, que fue parte del plantel de River que conquistó la Copa Libertadores de la temporada 2018, tiene contrato vigente con Boca hasta finales del mes de diciembre del 2027.

Marcelo Saracchi jugará en #Celtic



#Boca lo cede por 12 meses con cargo y sin opción de compra.



Mañana viaja a

Esto significa una gran noticia para el mundo Boca, ya que el club no solamente se desliga de seguir abonando un salario, sino que a las arcas del club ingresó dinero por la gestión y, además, libera un cupo de extranjero de cara a lo que viene.

Como si esto fuera poco, la partida de Saracchi le abre al Xeneize la oportunidad de incorporar un nuevo refuerzo. Juan Román Riquelme y compañía podrán sumar una cara nueva hasta el 31 de agosto (24 horas menos si se trata de un jugador del exterior).