La sanción que sufrió la Selección argentina

"Se dispuso que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones. Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder así, continuar trabajando para erradicar la discriminación en los estadios", dijo la AFA.

Lionel Scaloni.jpg Scaloni ya cumplió el objetivo de clasificar a la Albiceleste al próximo Mundial.

"La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol. Para ello, de cara al encuentro ante Venezuela, se llevarán a cabo distintas acciones complementarias buscando la concientización de la parcialidad albiceleste", prosiguió.

El ente regulador del fútbol mundial ya abrió un expediente anteriormente tras cánticos racistas en el partido con Brasil, que Argentina ganó por 4-1, en el que se indicaba que la Albiceleste jugaría con público reducido ante Colombia. Sin embargo, eso se desestimó y el encuentro frente a los Cafeteros se jugó a estadio lleno.