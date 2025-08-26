Los 5 mejores árboles frutales para sembrar entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre

El primer árbol frutal recomendado es el granado, una planta resistente que requiere de temperaturas frescas para crecer. Este ejemplar exige luz directa durante 6 y 8horas diarias, un suelo ligeramente ácido y un drenaje infalible.

Manzano

Otra de las plantas que puedes cultivar durante estas semanas es el manzano. Este árbol frutal es resistente tanto al frío como al calor. Lo único que debemos tener en cuenta para su cuidado es el riego en la etapa de floración, ya que exige una hidratación constante y regular porque no tolera la sequía.

Membrillero

Si quieres un ejemplar resistente, de hermosa floración y deliciosas frutas, el membrillero es la planta perfecta. Puedes sembrar sin problema durante esta temporada y garantizarás una cosecha próspera en pocos meses. En lo que concierne a sus cuidados, tolera el frío y solo exige una buena dosis de sol diario.

Avellano

Con unas singulares flores de pétalos amarillos que aparecen antes que las hojas, el avellano es un ejemplar de una belleza digna, además de darnos uno de los frutos más deliciosos y beneficiosos para la salud. Para cultivarlo, lo único que debemos tener en cuenta es asegurarle un suelo de buen drenaje, debido a que no tolera el encharcamiento.

Peral

Finalmente, el quinto árbol frutal recomendado por los expertos en jardinería para cultivar durante estas semanas es el peral. Esta planta, reconocida también por su poder ornamental, necesita de las bajas temperaturas para producir peras. También exige agua constante y una gran cantidad de sol para florecer y fructificar.