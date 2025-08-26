Inicio Sociedad Árboles
Jardinería

Los 5 mejores árboles frutales para sembrar entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre

Estos árboles frutales no solo nos permitirán obtener una cosecha próspera, sino que también llenarán de belleza el jardín con sus flores

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Conoce cuáles son los mejores árboles frutales para cultivar por estos días.

Conoce cuáles son los mejores árboles frutales para cultivar por estos días.

Nos encontramos transitando los últimos días de invierno y, según expertos en jardinería, es una época perfecta para sembrar distintos árboles frutales. Estas plantas de las que te hablaré a continuación crecerán sin problema bajo condiciones climáticas frías y también aprovecharán la calidez del sol primaveral.

Jardinería: estos son los árboles frutales que debes sembrar entre agosto y septiembre

De acuerdo a lo informado por los especialistas de Verdecora, estas semanas son clave para sembrar cinco árboles frutales. Más allá de que hay bajas temperaturas por la mañana, las raíces se desarrollarán sin problema alguno, mientras que el calor que se comienza a experimentar al mediodía permitirá un óptimo crecimiento de los ejemplares en cuestión.

granado
Cualquiera de estos &aacute;rboles frutales crecer&aacute; a la perfecci&oacute;n durante estas semanas.

Cualquiera de estos árboles frutales crecerá a la perfección durante estas semanas.

Granado

El primer árbol frutal recomendado es el granado, una planta resistente que requiere de temperaturas frescas para crecer. Este ejemplar exige luz directa durante 6 y 8horas diarias, un suelo ligeramente ácido y un drenaje infalible.

Manzano

Otra de las plantas que puedes cultivar durante estas semanas es el manzano. Este árbol frutal es resistente tanto al frío como al calor. Lo único que debemos tener en cuenta para su cuidado es el riego en la etapa de floración, ya que exige una hidratación constante y regular porque no tolera la sequía.

manzano
Manzano, otro de los &aacute;rboles ideales para cultivar en el ocaso del invierno.

Manzano, otro de los árboles ideales para cultivar en el ocaso del invierno.

Membrillero

Si quieres un ejemplar resistente, de hermosa floración y deliciosas frutas, el membrillero es la planta perfecta. Puedes sembrar sin problema durante esta temporada y garantizarás una cosecha próspera en pocos meses. En lo que concierne a sus cuidados, tolera el frío y solo exige una buena dosis de sol diario.

Avellano

Con unas singulares flores de pétalos amarillos que aparecen antes que las hojas, el avellano es un ejemplar de una belleza digna, además de darnos uno de los frutos más deliciosos y beneficiosos para la salud. Para cultivarlo, lo único que debemos tener en cuenta es asegurarle un suelo de buen drenaje, debido a que no tolera el encharcamiento.

avellano
El avellano es uno de los &aacute;rboles frutales ideales para cultivar entre agosto y septiembre.

El avellano es uno de los árboles frutales ideales para cultivar entre agosto y septiembre.

Peral

Finalmente, el quinto árbol frutal recomendado por los expertos en jardinería para cultivar durante estas semanas es el peral. Esta planta, reconocida también por su poder ornamental, necesita de las bajas temperaturas para producir peras. También exige agua constante y una gran cantidad de sol para florecer y fructificar.

Temas relacionados:

Te puede interesar