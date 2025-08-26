La excelente noticia que recibió Colapinto en la previa del Gran Premio de Países Bajos

En todo este contexto, dos de los pilotos que más se mencionaban eran Valtteri Bottas y Checo Pérez, quienes han sido confirmados como nuevos pilotos de Cadillac de cara al 2026.

“Cadillac ha firmado un acuerdo con Sergio Pérez para que el piloto mexicano regrese a la Fórmula 1 el próximo año”, informó el periodista Aarón Deckers. Se espera que el anuncio oficial se haga la semana próxima, justo al regreso de la actividad con el Gran Premio de Países Bajos.

La elección de dos corredores experimentados responde a una estrategia clara de la escudería estadounidense, que busca sentar bases sólidas desde su ingreso a la Fórmula 1, y puede ser un alivio para la permanencia de Franco Colapinto, quien claramente deberá mejorar sus resultados.

cadillac, formula 1 Valtteri Bottas y Checo Pérez eran candidatos a reemplazar a Colapinto en Alpine, según rumores

En otro punto de vista, es cierto que Colapinto también había sonado para entrar a la nueva escudería Cadillac, pero, al confirmar estos dos pilotos, a Franco no le quedará de otra que tratar de afianzarse en Alpine, por lo que tiene un asiento menos para competir.

El fin de semana de Colapinto en Países Bajos

Franco Colapinto volverá a tener acción en Países Bajos este fin de semana. La fecha comprendida es entre el 29 y el 31, y los horarios serán los siguientes:

Viernes 29 de agosto

Prácticas Libres 1: 7.30 a 8.30 horas

7.30 a 8.30 horas Prácticas Libres 2: 11.00 a 12.00 horas

Sábado 30 de agosto

Prácticas Libres 3: 6.30 a 7.30 horas

6.30 a 7.30 horas Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 31 de agosto