Posible corte de agua de AYSAM en Mendoza por trabajos en el dique Potrerillos

Es parte del proyecto de optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana que cuenta con una inversión de más de u$s5.100 millones. La colocación de este caudalímetro se suma a los 9 que ya funcionan en el establecimiento potabilizador Benegas, en el de Alto Godoy, en la Plaza Cioppo, de Luján, y en Godoy Cruz.

Por estos trabajos es que AYSAM alertó que algunas zonas del Gran Mendoza pueden sufrir baja de presión de agua o directamente cortes en el servicio, por lo que pidieron hacer un uso responsable del mismo.

Cuándo será el corte de agua de AYSAM

AYSAM indicó que los trabajos se harán en un día y horario específicos para afectar lo menos posible a la población, especialmente en escuelas y a la administración pública.

Comenzarán a las 3.30 del sábado 30 de agosto, cuando se realizará el corte programado y podría afectar durante todo ese día varias zonas de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján y Maipú.

Ciudad: La Favorita

Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña

Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva

Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III

Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

Estas tareas estarán a cargo del personal de AYSAM junto con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de la obra. El objetivo es mejorar el servicio a más de 1.100.000 mendocinos con un sistema de distribución por uno más simple, funcional y automatizado.

Cuánto durará el corte de Aysam

Las maniobras comenzarán a las 3.30 del sábado y se extenderá por lo menos hasta las 15.30. Una vez que la instalación del caudalímetro haya finalizado, comenzarán con la recuperación de reservas y la purga de acueductos.

AYSAM corte de agua Por los trabajos que hará AYSAM el sábado 30 de agosto puede haber cortes de agua potable. Imagen ilustrativa.

Por esto mismo indicaron que el restablecimiento de agua potable puede demorar en algunas zonas entre 24 y 48 horas luego de la instalación del caudalímetro.

AYSAM recordó a todos los mendocinos que ese día en especial se haga uso "sumamente responsable y solidario del agua potable", ya que el restablecimiento del servicio comenzará a partir de la noche del domingo y en forma paulatina. "Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento", señalaron.

Recomendaciones ante el corte de agua de AYSAM

Ante la posibilidad de baja de presión o corte directamente del agua potable, aconsejaron a los usuarios que guarden una reserva embotellada de 2 litros por persona, guardada en recipientes limpios.

lago del dique Potrerillos.jpg AYSAM y la Dirección de Hidráulica trabajarán en la planta potabilizadora Potrerillos. Imagen ilustrativa.

Cuidar la reserva del tanque de agua domiciliario y utilizarla con moderación durante el fin de semana, al igual que regular la intensidad del caudal de agua de las canillas.

AYSAM pidió que el sábado 30 de agosto se evite el riego de jardines, el uso de lavarropas y lavavajillas. Recordó que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido durante todo el año las 24 horas del día.