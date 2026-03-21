AYSAM concretará un nuevo megacorte de agua potable que afectará el Gran Mendoza

Con una semana de anticipación, AYSAM comunicó que el próximo sábado se producirá un importante corte de agua potable que afectará distintos departamentos del Gran Mendoza. El objetivo es completar la etapa final de los trabajos en la cámara de macro regulación de La Puntilla, precisaron.
Lo que se busca es mejorar la eficiencia operativa que garantice un servicio de calidad para más de 800.000 mendocinos en el área metropolitana.
El 28 de marzo, personal de Operaciones y de Inspección de AYSAM, junto con la empresa contratista, concretarán 2 importantes intervenciones en el sistema:
- instalación de una válvula mariposa en el acueducto diámetro nominal (DN) 600 mm en la cámara seca Benegas.
- instalación de las 2 compuertas en la cámara hexagonal de derivación del acueducto diámetro nominal (DN) 1.100 mm.
Con una inversión de 5,1 millones de dólares, AYSAM ejecuta estas tareas para la optimización en la macrodistribución del suministro hídrico en el Gran Mendoza.
Hasta el momento, ya se colocaron 14 caudalímetros sobre acueductos de salida de plantas y acueductos de transporte: 2 zona Palmares Valley, 3 Estación Potabilizadora Benegas, 3 Estación Potabilizadora Alto Godoy, 1 Plaza Cioppo, 1 Estación Potabilizadora Potrerillos, 2 Estación Potabilizadora Luján II, y 2 en La Puntilla.
El corte de agua potable programado por AYSAM
A partir de las 5 del sábado que viene, se realizará el corte programado de agua potable durante toda la jornada. Los departamentos afectados serán los siguientes, según el detalle que brindó AYSAM:
- Ciudad : secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y barrio La Favorita
- Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.
- Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.
- Las Heras: zonas centro, oeste y norte.
- Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria.
- Maipú: Coquimbito.