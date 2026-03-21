AYSAM concretará un nuevo megacorte de agua potable que afectará el Gran Mendoza

instalación de una válvula mariposa en el acueducto diámetro nominal (DN) 600 mm en la cámara seca Benegas.

instalación de las 2 compuertas en la cámara hexagonal de derivación del acueducto diámetro nominal (DN) 1.100 mm.

Con una inversión de 5,1 millones de dólares, AYSAM ejecuta estas tareas para la optimización en la macrodistribución del suministro hídrico en el Gran Mendoza.

Hasta el momento, ya se colocaron 14 caudalímetros sobre acueductos de salida de plantas y acueductos de transporte: 2 zona Palmares Valley, 3 Estación Potabilizadora Benegas, 3 Estación Potabilizadora Alto Godoy, 1 Plaza Cioppo, 1 Estación Potabilizadora Potrerillos, 2 Estación Potabilizadora Luján II, y 2 en La Puntilla.

El corte de agua potable programado por AYSAM

A partir de las 5 del sábado que viene, se realizará el corte programado de agua potable durante toda la jornada. Los departamentos afectados serán los siguientes, según el detalle que brindó AYSAM: