Torneo Clausura

El diagnóstico de Franco Petroli sobre el presente de Godoy Cruz: "Estamos en una situación complicada"

Godoy Cruz cayó ante Vélez en el Feliciano Gambarte y sumó su quinta derrota al hilo. La perspectiva de su arquero Franco Petroli.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Franco Petroli se refirió al presente de Godoy Cruz. Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz. 

La actualidad de Godoy Cruz está atravesada por una persistente crisis a nivel de resultados. Acumula cinco derrotas consecutivas y diez partidos sin ganar. Con dificultades en el juego, en el torneo doméstico su situación se agrava teniendo en cuenta que la última vez que sumó de a tres fue hace ya cuatro meses, ante Atlético Tucumán, por la fecha 15 del certamen Apertura.

La derrota ante Vélez fue un nuevo cimbronazo en este transitar. Por ello, el diagnóstico de Franco Petroli, arquero de Godoy Cruz, post partido fue duro pero realista. "Estamos en una situación complicada, no nos están saliendo las cosas. Nos llegan y nos convierten y eso se hace difícil", determinó el guardametas del Tomba y confesó: "En el vestuario hay dolor y bronca porque no podemos revertir esto. Queremos ganar, estamos con esa mentalidad".

Franco Petroli analizó el presente del Tomba.

A Godoy Cruz le tocó enfrentar una serie de partidos al hilo que fueron de alta dificultad: Atlético Mineiro (ida y vuelta) por Copa Sudamericana, River y Vélez por el torneo local. Esas son las derrotas que acumula el cuerpo técnico encabezado por Walter Ribonetto en lo que va desde su asunción.

Y si bien fueron caídas, al Tomba se le vio otro carácter en cancha ante la magnitud de sus rivales. Pero la crisis persiste porque no atrae los resultados esperados. "A este cuerpo técnico le tocó una seguidilla muy intensa donde no tuvimos casi tiempo de trabajo, fue todo dinámico entre recuperación y partidos. Pero ahora tenemos una semana de trabajo así que vamos a aprovechar recuperarnos, entrenar y preparar el encuentro frente a Platense".

La reacción de la gente y la clave para revertir la racha negativa según Franco Petroli

En el Feliciano Gambarte, la gente se hizo escuchar con cantos y gritos que dieron a entender su descontento con el presente de Godoy Cruz. Al respecto, Franco Petroli dio su mirada comprensiva con el hincha: "La reacción de la gente es totalmente entendible. Nosotros tenemos la misma reacción que ellos, queremos ganar. A veces el fútbol tiene esto que no te salen las cosas y hay que afrontarlas, combatirlas, y seguir para adelante"

Embed - Franco Petroli analizó el presente de Godoy Cruz tras la derrota ante Vélez

Por ello, el guardametas de Godoy Cruz dio su perspectiva sobre la clave para revertir la mala racha que atraviesa el Tomba: "Está en el trabajo. Tratar de exigirse cada uno, no parar de entrenar. Es el trabajo. Creo que es la clave cuando las cosas salen bien y también cuando las cosas salen mal. Seguir trabajando, es lo único que queda".

En ese sentido, Petroli concluyó: "Tenemos que empezar a pensar en el próximo partido, corrigiendo lo que hicimos mal en este. Tratando de tener tranquilidad, entendiendo la situación, y tratar de buscar el resultado el próximo partido".

