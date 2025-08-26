El diagnóstico de Franco Petroli sobre el presente de Godoy Cruz: "Estamos en una situación complicada"

Y si bien fueron caídas, al Tomba se le vio otro carácter en cancha ante la magnitud de sus rivales. Pero la crisis persiste porque no atrae los resultados esperados. "A este cuerpo técnico le tocó una seguidilla muy intensa donde no tuvimos casi tiempo de trabajo, fue todo dinámico entre recuperación y partidos. Pero ahora tenemos una semana de trabajo así que vamos a aprovechar recuperarnos, entrenar y preparar el encuentro frente a Platense".

La reacción de la gente y la clave para revertir la racha negativa según Franco Petroli

En el Feliciano Gambarte, la gente se hizo escuchar con cantos y gritos que dieron a entender su descontento con el presente de Godoy Cruz. Al respecto, Franco Petroli dio su mirada comprensiva con el hincha: "La reacción de la gente es totalmente entendible. Nosotros tenemos la misma reacción que ellos, queremos ganar. A veces el fútbol tiene esto que no te salen las cosas y hay que afrontarlas, combatirlas, y seguir para adelante"

Embed - Franco Petroli analizó el presente de Godoy Cruz tras la derrota ante Vélez

Por ello, el guardametas de Godoy Cruz dio su perspectiva sobre la clave para revertir la mala racha que atraviesa el Tomba: "Está en el trabajo. Tratar de exigirse cada uno, no parar de entrenar. Es el trabajo. Creo que es la clave cuando las cosas salen bien y también cuando las cosas salen mal. Seguir trabajando, es lo único que queda".

En ese sentido, Petroli concluyó: "Tenemos que empezar a pensar en el próximo partido, corrigiendo lo que hicimos mal en este. Tratando de tener tranquilidad, entendiendo la situación, y tratar de buscar el resultado el próximo partido".