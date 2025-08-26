El fruto que trajo Sarmiento a la Argentina: vive más de 200 años y puede crecer hasta 45 metros

abel pintos en vivero de nueces Abel Pintos junto a Juan Pablo Passini, quien forma parte del vivero Santa María y es vicepresidente del Clúster del Pecán e integrante de la Cámara Argentina de Productores de Pecán. Imagen tomada en 2023. Gentileza: El Entreríos

Según el medio El Entreríos, "se producen unas 4000 toneladas anuales de nuez pecán y alrededor del 70% se exporta. El vivero Santa María, en Entre Ríos, es uno de los más grandes de pecanes del país y, además, es un aliado de La Matera, el campo escuela recreativo en provincia de Buenos Aires del cantante Abel Pintos, designado el 'embajador de la nuez pecán'".

Propiedades del fruto

Conocido científicamente como Carya illinoinensis y comúnmente como nogal pecán, pecano o pacanero, este árbol tarda unos 12 años en alcanzar la madurez para empezar a producir nueces. Puede vivir más de 200 años, crecer a más de 45 metros de altura y tener troncos de más de un metro de diámetro.

Este fruto aporta muchas vitaminas y minerales importantes para la salud. Crudas hacen un aporte triple de proteínas, grasas saludables y fibra que pueden ayudar a mantenerse con energía y satisfecho.

nueces pecán Este fruto se puede comer como un snack energético, en comidas saladas, acompañando yogures, frutas o cereales. Imagen: Freepik

Son grandes aliadas de la salud cardiovascular, ya que aportan una buena fuente de calcio, magnesio y potasio, que ayudan a reducir la presión arterial. Además, tienen grasa monoinsaturada, que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol malo, el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL). Mantener el colesterol LDL bajo reduce el riesgo de sufrir un derrame cerebral o un infarto.

La vitamina E, la vitamina A y el zinc, presentes en las nueces pecanas, refuerzan el sistema inmunitario para que el cuerpo pueda combatir infecciones y reparar daños. Por otro lado, el contenido de grasas omega-3 que aportan, pueden ayudar a aliviar el dolor de la artritis al reducir la inflamación.

Propiedades de las nueces pecanas