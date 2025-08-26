Inicio Sociedad Fruto
Curiosidades

El fruto que trajo Sarmiento a la Argentina: vive más de 200 años y puede crecer hasta 45 metros

Sarmiento introdujo las primeras semillas de este súper fruto. En la actualidad, gran parte de la cosecha se destina al exterior, impulsando la economía.

Paula García
Por Paula García [email protected]
Conoce la fruta que introdujo Sarmiento al país. Imagen: Freepik

Conoce la fruta que introdujo Sarmiento al país. Imagen: Freepik

Argentina cultiva una importante variedad de frutos. En climas templados limón, naranja, pera y manzana, en regiones con climas y suelos específicos frutas como frutillas, arándanos y moras, además de una importante producción de frutos secos. A continuación, te contamos qué fruto se consolidó como un cultivo estratégico en Argentina.

La nuez pecán es un fruto rico en grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales que contribuyen a la salud cardiovascular y el bienestar general. Es originaria de América del Norte, particularmente de la cuenca de los ríos Mississippi-Missouri, y se cultiva principalmente en los Estados Unidos, aunque también en Argentina.

Esta especie llegó a nuestro país gracias a Domingo Faustino Sarmiento, quien introdujo las primeras semillas y sentó las bases para su expansión local. Con el tiempo, los suelos argentinos demostraron ser ideales para su desarrollo, incentivando a productores y viveros a invertir en prácticas agronómicas adaptadas a las condiciones del país, además de tecnología y genética.

abel pintos en vivero de nueces
Abel Pintos junto a Juan Pablo Passini, quien forma parte del vivero Santa Mar&iacute;a y es vicepresidente del Cl&uacute;ster del Pec&aacute;n e integrante de la C&aacute;mara Argentina de Productores de Pec&aacute;n. Imagen tomada en 2023. Gentileza: El Entrer&iacute;os

Abel Pintos junto a Juan Pablo Passini, quien forma parte del vivero Santa María y es vicepresidente del Clúster del Pecán e integrante de la Cámara Argentina de Productores de Pecán. Imagen tomada en 2023. Gentileza: El Entreríos

Según el medio El Entreríos, "se producen unas 4000 toneladas anuales de nuez pecán y alrededor del 70% se exporta. El vivero Santa María, en Entre Ríos, es uno de los más grandes de pecanes del país y, además, es un aliado de La Matera, el campo escuela recreativo en provincia de Buenos Aires del cantante Abel Pintos, designado el 'embajador de la nuez pecán'".

Propiedades del fruto

Conocido científicamente como Carya illinoinensis y comúnmente como nogal pecán, pecano o pacanero, este árbol tarda unos 12 años en alcanzar la madurez para empezar a producir nueces. Puede vivir más de 200 años, crecer a más de 45 metros de altura y tener troncos de más de un metro de diámetro.

Este fruto aporta muchas vitaminas y minerales importantes para la salud. Crudas hacen un aporte triple de proteínas, grasas saludables y fibra que pueden ayudar a mantenerse con energía y satisfecho.

nueces pecán
Este fruto se puede comer como un snack energ&eacute;tico, en comidas saladas, acompa&ntilde;ando yogures, frutas o cereales. Imagen: Freepik

Este fruto se puede comer como un snack energético, en comidas saladas, acompañando yogures, frutas o cereales. Imagen: Freepik

Son grandes aliadas de la salud cardiovascular, ya que aportan una buena fuente de calcio, magnesio y potasio, que ayudan a reducir la presión arterial. Además, tienen grasa monoinsaturada, que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol malo, el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL). Mantener el colesterol LDL bajo reduce el riesgo de sufrir un derrame cerebral o un infarto.

La vitamina E, la vitamina A y el zinc, presentes en las nueces pecanas, refuerzan el sistema inmunitario para que el cuerpo pueda combatir infecciones y reparar daños. Por otro lado, el contenido de grasas omega-3 que aportan, pueden ayudar a aliviar el dolor de la artritis al reducir la inflamación.

Propiedades de las nueces pecanas

  • Vitamina A
  • Calcio
  • Hierro
  • Fósforo
  • Zinc
  • Folato
  • Niacina
  • Riboflavina
  • Tiamina
  • Vitamina B6
  • Vitamina E
  • Magnesio
  • Manganeso

Temas relacionados:

Te puede interesar