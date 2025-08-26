godoy cruz 8 Morán, uno de los dos laterales que alternaron en el costado izquierdo.

Lo curioso es que en esa decena de presentaciones, la defensa solo se repitió una vez: Arce, Mendoza, Quiroz y Meli jugaron en el final de la zona de grupos contra Gremio y Grau. De ahí, arrancó el cambio permanente que tuvo minutos para todos y hasta pruebas exóticas.

Arce, Jara ¡y hasta el Indio Fernández! jugaron de lateral derecho; Mendoza y Rossi actuaron de primer zaguero; Rasmussen, Quiroz y Escobar lo hicieron de 6, mientras que Meli y Morán alternaron en la banda izquierda. Es cierto que la doble competencia obligó a la rotación pero la defensa parece ser zona de nadie (a excepción de Mendoza).

Con una semana larga de trabajo más el posterior parate de fecha FIFA, Walter Ribonetto tendrá tiempo para trabajar en varios ítems en rojo. Conocedor del puesto, su mano será clave para intentar recuperar una solidez de una última línea que llegó a estar invicta en siete partidos en la temporada pasada. Manos a la obra.

La mirada de Walter Ribonetto post derrota con Vélez

"El resultado es lo que te queda, pero creo que evolucionamos desde el juego y tenemos que cambiar el chip lo antes posible. Tenemos semanas largas para trabajar, que es lo que queremos después de cuatro partidos de alto voltaje, con una adrenalina y una concentración distinta, ante rivales importantes. Estamos en un mini torneo en el que ahora nos quedan diez fechas y tenemos que empezar a ganar para salir de esta situación", asumió el ex defensor.

Las cuatro marcas adversas de Godoy Cruz