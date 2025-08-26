Godoy Cruz es el segundo equipo más goleado de la zona.

Godoy Cruz se fue otra vez con la mirada contra el pasto tras una nueva derrota. El equipo sigue sin mostrar reacción y hay signos que pasaron de ser vitales a alarmantes. Uno de ellos es la defensa, sólida no hace mucho tiempo, hoy uno de los talones de Aquiles más importantes.

En cifras, el Tomba es el segundo equipo más goleado de la zona B del torneo Clausura (nueve tantos en contra) y también ocupa ese lugar en la peor diferencia de gol (menos cinco tantos). De todos sus rivales, solo tiene peor registro el Instituto del Daniel Oldrá.

Los rendimientos han bajado considerablemente, empezando por Franco Petroli, tantas veces salvador, hoy atraviesa una actualidad diferente. De los últimos 10 partidos contando Copa Sudamericana y torneo local, el Tomba solo pudo dejar el arco en cero en dos oportunidades (Sarmiento y Talleres, ambos 0 a 0).

Morán, uno de los dos laterales que alternaron en el costado izquierdo.

Lo curioso es que en esa decena de presentaciones, la defensa solo se repitió una vez: Arce, Mendoza, Quiroz y Meli jugaron en el final de la zona de grupos contra Gremio y Grau. De ahí, arrancó el cambio permanente que tuvo minutos para todos y hasta pruebas exóticas.

Arce, Jara ¡y hasta el Indio Fernández! jugaron de lateral derecho; Mendoza y Rossi actuaron de primer zaguero; Rasmussen, Quiroz y Escobar lo hicieron de 6, mientras que Meli y Morán alternaron en la banda izquierda. Es cierto que la doble competencia obligó a la rotación pero la defensa parece ser zona de nadie (a excepción de Mendoza).

Con una semana larga de trabajo más el posterior parate de fecha FIFA, Walter Ribonetto tendrá tiempo para trabajar en varios ítems en rojo. Conocedor del puesto, su mano será clave para intentar recuperar una solidez de una última línea que llegó a estar invicta en siete partidos en la temporada pasada. Manos a la obra.

La mirada de Walter Ribonetto post derrota con Vélez

"El resultado es lo que te queda, pero creo que evolucionamos desde el juego y tenemos que cambiar el chip lo antes posible. Tenemos semanas largas para trabajar, que es lo que queremos después de cuatro partidos de alto voltaje, con una adrenalina y una concentración distinta, ante rivales importantes. Estamos en un mini torneo en el que ahora nos quedan diez fechas y tenemos que empezar a ganar para salir de esta situación", asumió el ex defensor.

Las cuatro marcas adversas de Godoy Cruz

  • No ganó desde el reestreno del Feliciano Gambarte.
  • No ganó en el torneo Clausura.
  • No ganó con Walter Ribonetto como entrenador.
  • No ganó en los últimos diez partidos oficiales.

