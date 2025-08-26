Qué detalles faltan para que Alejandro Garnacho sea jugador del Chelsea

El jugador en cuestión sería el delantero Nicolas Jackson, quien arregló de palabra su llegada al Bayern Múnich. No obstante, el acuerdo entre clubes todavía no está cerrado ya que Chelsea pretende alrededor de 70 millones de euros por el goleador.

Por su parte, Garnacho no vio acción en ninguno de los dos encuentros del elenco de Manchester en los dos primeros partidos de la temporada 2025/26, por lo que su salida del cuadro rojo estaría prácticamente confirmada.

A su vez, Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases internacional, aseguró que el atacante albiceleste habría elegido a los comandados por Enzo Maresca como el único destino posible. “Chelsea o nada”, dijo.

"El Manchester United busca evitar negociaciones de última hora por Alejandro Garnacho y ha dado luz verde al Chelsea para continuar las conversaciones en las últimas 48 horas. Ambos clubes trabajan activamente para cerrar el acuerdo en los próximos días. Se avecinan horas cruciales. 95%" (Fabrizio Romano en X) "El Manchester United busca evitar negociaciones de última hora por Alejandro Garnacho y ha dado luz verde al Chelsea para continuar las conversaciones en las últimas 48 horas. Ambos clubes trabajan activamente para cerrar el acuerdo en los próximos días. Se avecinan horas cruciales. 95%" (Fabrizio Romano en X)

Garnacho, postergado en la Selección argentina a menos de un año del Mundial

Lo cierto es que, si finalmente no se concreta la venta de Garnacho, el futbolista deberá permanecer, por lo menos, seis meses más en los Diablos Rojos sin jugar, lo que pondría en riesgo su presencia en el Mundial 2026 con la Selección argentina.

garnacho 1

Cabe destacar que Garnacho ya perdió terreno en las consideraciones de Lionel Scaloni quien no lo incluyó en la pre lista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador.

En la misma línea, el extremo nacido en Madrid tampoco integró la nómina de los dos primeros partidos del año que disputó el combinado nacional frente a Brasil y Uruguay, aunque en aquella ocasión, si estuvo dentro de los preseleccionados.