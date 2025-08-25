Todo marchó medianamente bien para River, que pudo luchar ante un complicado Lanús y encontrar, aunque sin jugar bien, la apertura del marcador por intermedio de Gonzalo Montiel.

Sin embargo, El Millonario terminó perdiendo dos puntos como consecuencia del delantero Rodrigo Castillo, en un gol agónico al que Gallardo reaccionó con total desazón.

marcelo-gallardo Gallardo se retiró del estadio de Lanús sin realizar su conferencia de prensa

En el video que se hizo viral en segundos, se puede ver al entrenador de River dialogando enojado con Matías Biscay, su histórico ayudante de campo. La cara del muñeco sobre el pitazo final lo decía todo.

Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa

Como si la reacción fuera poco, y luego del cruce con un periodista en el partido por la Copa Libertadores ante Libertad, Gallardo tomó la decisión de suspender la rutinaria conferencia de prensa.

Como no puede ser de otra manera, la decisión de Gallardo no fue tomada a la ligera por los hinchas de River, quienes cuestionaron el accionar, aunque para nada habitual, de su entrenador.