El entrenador de El Millonario reaccionó con desazón al empate de Lanús

Parecía que River lo ganaba en el Estadio de Lanús gracias al gol de Gonzalo Montiel, pero, en la última jugada, apareció el agónico tanto del delantero Rodrigo Castillo. Como no puede ser de otra manera, la reacción de Marcelo Gallardo se hizo viral en las redes sociales.

Pese a este empate, River continúa en la cima de la Zona B del Torneo Clausura, y el próximo jueves vendrá a Mendoza a disputar los octavos de final de la Copa Argentina.

La reacción de Marcelo Gallardo al agónico empate de Lanús

Para este partido, y ante el duelo clave ante Unión por la Copa Argentina, Gallardo tomó la decisión de mezclar titulares con suplentes y guardar algunos jugadores importantes, como el caso de Enzo Pérez y Marcos Acuña.

Todo marchó medianamente bien para River, que pudo luchar ante un complicado Lanús y encontrar, aunque sin jugar bien, la apertura del marcador por intermedio de Gonzalo Montiel.

Sin embargo, El Millonario terminó perdiendo dos puntos como consecuencia del delantero Rodrigo Castillo, en un gol agónico al que Gallardo reaccionó con total desazón.

Gallardo se retiró del estadio de Lanús sin realizar su conferencia de prensa

En el video que se hizo viral en segundos, se puede ver al entrenador de River dialogando enojado con Matías Biscay, su histórico ayudante de campo. La cara del muñeco sobre el pitazo final lo decía todo.

Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa

Como si la reacción fuera poco, y luego del cruce con un periodista en el partido por la Copa Libertadores ante Libertad, Gallardo tomó la decisión de suspender la rutinaria conferencia de prensa.

Como no puede ser de otra manera, la decisión de Gallardo no fue tomada a la ligera por los hinchas de River, quienes cuestionaron el accionar, aunque para nada habitual, de su entrenador.

