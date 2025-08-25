Tan solo a los dos minutos de partido, y luego de un desborde del paraguayo Galarza Fonda, Miguel Borja desperdició una clara chance en la que solo tenía que empujar la pelota.

Promediando la media hora de juego y en un partido disputado, Lanús tuvo su primera aproximación, pero Portilla realizó una gran salvada.

No hubo más que chispazos de los dos equipos, y en la más clara del conjunto local fue Franco Armani el que respondió con una de sus clásicas atajadas.

Salas le cambió la cara a River y Castillo lo empató agónicamente

En el segundo tiempo, River logró cambiar un poco más la imagen en los primeros minutos, todo, producto del buen regreso del delantero Maximiliano Salas.

Después de dos chances desperdiciadas, y una de ellas generada por el propio Salas, River encontró la apertura del marcador: Montiel fue quien culminó la jugada a los 32 minutos.

Después de algunos avances de Lanús, y luego de buenas atajadas de Armani, el conjunto local consiguió el empate de manera agónica gracias al gol de Rodrigo Castillo.

El Millonario supo imponerse por momentos con un equipo poco ensayado en la semana, ante un rival difícil, y sigue manteniéndose en lo más alto de su zona pese al empate. Ahora, vendrá a Mendoza a medirse con Unión, por los octavos de final de la Copa Argentina.