La situación amerita un monitoreo constante, dado que cada actualización de los modelos puede redefinir las zonas más comprometidas.

Se acerca la primavera y comienzan a aumentar las temperaturas en toda la provincia. Estas últimas semanas se han sentido temperaturas muy agradables en Mendoza, pero esto llegará a su fin. A continuación te contaremos cómo es el pronóstico del tiempo para lo que resta de la semana.

Pronóstico del tiempo

La semana en la provincia de Mendoza sigue con temperaturas agradables. La Dirección de Contingencias Climáticas compartió que este martes se espera un viento con circulación leve a moderada de norte a sur, desde las 11 hasta la medianoche, que afectará las zonas Norte, Este, Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza. Con probable continuidad en La Paz durante la madrugada siguiente.

Este año, la coincidencia entre el mito y la proyección meteorológica es llamativa

En cuanto a las temperaturas se pronostica una máxima 21 °C a 22 °C. La mínima en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco son entre 0°C y -1°C (heladas parciales). En el resto de la zona Sur es de 4 °C y en zona Norte y Este es de 5 °C a 6 °C.

Este miércoles amanece con viento norte moderado en La Paz. A partir de las 10:00 hs, se extiende hacia el resto de la zona Este, Valle de Uco y zona Sur, manteniéndose hasta la medianoche.

Fin de la mini primavera

Según MeteoRed los pronósticos del tiempo indican que hacia el 30 de agosto podría desarrollarse un proceso de ciclogénesis en la porción central del país. Este tipo de fenómeno implica la formación de un centro de baja presión que desencadena lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad.

La tormenta de Santa Rosa es un evento asociado al 30 de agosto, día de conmemoración de Santa Rosa de Lima

Según la Dirección de Contingencias, este viernes de espera un ingreso de frente frío con precipitaciones importantes desde las 16 en Malargüe y el Valle de Uco, que se extenderá al Gran Mendoza desde las 20 y posteriormente alcanzará las zonas Sur y Norte-Este.

Este sábado se esperan lluvias generalizadas, con especial intensidad en las zonas Este y Sur. No se descarta la caída de granizo durante la tarde. Condiciones que se prolongarían hasta la madrugada del domingo.

