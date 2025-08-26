Este miércoles amanece con viento norte moderado en La Paz. A partir de las 10:00 hs, se extiende hacia el resto de la zona Este, Valle de Uco y zona Sur, manteniéndose hasta la medianoche.

Fin de la mini primavera

Según MeteoRed los pronósticos del tiempo indican que hacia el 30 de agosto podría desarrollarse un proceso de ciclogénesis en la porción central del país. Este tipo de fenómeno implica la formación de un centro de baja presión que desencadena lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad.

tormenta santa rosa La tormenta de Santa Rosa es un evento asociado al 30 de agosto, día de conmemoración de Santa Rosa de Lima

Según la Dirección de Contingencias, este viernes de espera un ingreso de frente frío con precipitaciones importantes desde las 16 en Malargüe y el Valle de Uco, que se extenderá al Gran Mendoza desde las 20 y posteriormente alcanzará las zonas Sur y Norte-Este.

Este sábado se esperan lluvias generalizadas, con especial intensidad en las zonas Este y Sur. No se descarta la caída de granizo durante la tarde. Condiciones que se prolongarían hasta la madrugada del domingo.