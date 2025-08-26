Cómo aflojar la tierra de las macetas de las plantas y qué beneficios trae hacerlo

Asegúrate de que el sustrato esté bien drenado. A veces, el agua puede no llegar al centro de la maceta si la tierra está muy seca y apelmazada, lo que provoca un endurecimiento de la tierra.

Otra de las soluciones es la de añadir materiales sueltos en la tierra de tu planta. Estos componentes aumentan la porosidad del sustrato, permitiendo una mejor circulación de aire y agua. Algunos de los materiales recomendados son la perlita y la vermiculita, por nombrar algunos ejemplos.

planta, tierra Si nada de esto funciona, deberás trasplantar la planta a otra maceta

Puedes introducir una o dos lombrices rojas de California en la maceta de la planta, ya que sus movimientos y excrementos ayudan a airear y mejorar la estructura de la tierra.

Si nada de esto funciona, la solución es empezar de cero. Todo lo que tienes que hacer es trasplantar la planta a otra maceta que cuente con un sustrato fresco y bien aislado.

Beneficios de aflojar la tierra de la maceta de las plantas