Cómo aflojar la tierra de las macetas de las plantas y qué beneficios trae hacerlo

El hecho de ablandar la tierra de tus plantas puede darte grandes beneficios para el ejemplar, aunque muchos no saben cómo hacerlo

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
A la hora de fomentar el crecimiento de las plantas dentro de tu jardín, uno de los secretos es el de aflojar la tierra de las mismas, y lo cierto es que puedes hacerlo de diferentes formas, sin la necesidad de realizar tanto esfuerzo.

En concreto, una planta que tiene su tierra blanda absorbe nutrientes más fácilmente y, al mismo tiempo, la circulación del agua y aire se da de otra manera.

La tierra de tus plantas debe estar blanda para poder obtener grandes beneficios

Cómo aflojar la tierra de las macetas de las plantas

Para lograr este objetivo que trae grandes beneficios, una de las técnicas más utilizadas es la de la aireación. Usa un tenedor de jardín, un rastrillo o incluso un lápiz para remover y aflojar la capa superficial de tierra compactada. Deberás hacerlo con cuidado para no dañar las raíces del ejemplar.

Asegúrate de que el sustrato esté bien drenado. A veces, el agua puede no llegar al centro de la maceta si la tierra está muy seca y apelmazada, lo que provoca un endurecimiento de la tierra.

Otra de las soluciones es la de añadir materiales sueltos en la tierra de tu planta. Estos componentes aumentan la porosidad del sustrato, permitiendo una mejor circulación de aire y agua. Algunos de los materiales recomendados son la perlita y la vermiculita, por nombrar algunos ejemplos.

Si nada de esto funciona, deberás trasplantar la planta a otra maceta

Puedes introducir una o dos lombrices rojas de California en la maceta de la planta, ya que sus movimientos y excrementos ayudan a airear y mejorar la estructura de la tierra.

Si nada de esto funciona, la solución es empezar de cero. Todo lo que tienes que hacer es trasplantar la planta a otra maceta que cuente con un sustrato fresco y bien aislado.

Beneficios de aflojar la tierra de la maceta de las plantas

  • Mejora la oxigenación: las raíces de las plantas necesitan oxígeno para crecer. Al aflojar la tierra, se crean espacios que permiten la circulación de aire, vital para la salud de la planta.
  • Facilita el riego: una capa de tierra compactada o una costra dura dificulta la penetración del agua. Aflojarla permite que el agua se distribuya de forma uniforme por toda la maceta, llegando hasta las raíces más importantes.
  • Favorece el desarrollo de raíces: un sustrato suelto facilita la expansión y el crecimiento de las raíces, lo que da lugar a plantas más fuertes, con tallos y hojas más sanos y un desarrollo óptimo.
  • Prevención de plagas y enfermedades: la tierra compactada puede albergar larvas y huevos de insectos. Al removerla, se pueden eliminar estos organismos dañinos que podrían afectar la planta.
  • Mejora la absorción de nutrientes: con una tierra suelta y bien oxigenada, la planta puede absorber agua y nutrientes de manera más eficiente, reduciendo problemas de marchitez y enfermedades.

