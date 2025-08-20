El día en que una persona fue la primera en controlar una nave espacial y pasar 24 horas fuera de la Tierra

Tres años más tarde, se unió al cuerpo de cosmonautas soviético en un programa que buscaba pilotos experimentados, que puedan realizar los primeros viajes al espacio de la historia.

En este sentido, viajó al espacio el 6 de agosto de 1961, a bordo de la nave Vostok 2, apenas unos meses después del vuelo inaugural de Yuri Gagarin, el primer hombre en salir de la Tierra. Mientras que Gagarin permaneció 108 minutos en el espacio, el objetivo de Titov era diferente: demostrar la capacidad humana para soportar estancias prolongadas en condiciones de ingravidez.

Durante su misión, que duró 25 horas y 18 minutos, Titov completó 17 vueltas alrededor de la Tierra. Fue también el primero en dormir en el espacio, una experiencia crucial para la exploración espacial, ya que permitió comprobar cómo reaccionaba el cuerpo humano al descanso sin gravedad. Además, se convirtió en el cosmonauta más joven de la historia, con solo 25 años, récord que aún mantiene.

el primer hombre en pasar 24 horas fuera de la Tierra (1) El 6 de agosto de 1961, este hombre lideró la misión Vostok 2

Otro dato curioso es que esta persona fue también el primer astronauta en sufrir mareos espaciales, lo que aportó a los científicos información clave sobre los efectos fisiológicos de la ingravidez. Sus observaciones ayudaron a perfeccionar futuras misiones de larga duración, fundamentales para abrir el camino hacia estaciones espaciales y, eventualmente, viajes interplanetarios.

El legado de quien marcó un hito en la historia de la Tierra

Aunque su nombre quedó algo opacado por la fama mundial de Yuri Gagarin, Titov fue una persona que dejó una huella imborrable en la historia. Gracias a su experiencia, la humanidad comprendió que no solo era posible viajar al espacio, sino también vivir y dormir en él durante más de un día, un paso fundamental para la conquista del cosmos.

Su misión Vostok 2 fue una de las más influyentes de la década de 1960 y sentó las bases para que, años más tarde, se desarrollaran programas de larga estancia como Salyut, Mir y la Estación Espacial Internacional (EEI).

Sin embargo, nunca más volvió a dejar la Tierra. A partir de 1962, se entrenó como piloto e ingeniero de pruebas y, finalmente, en 1970, se retiró del servicio, aunque siguió realizando papeleos administrativos en ese mismo programa espacial, militar y soviético.