El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipó un miércoles caluroso con una máxima de 24°C

Para el jueves, se espera que continúe el tiempo bueno, con cielo algo nublado, poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 9°C.

Pronóstico miércoles 31 de agosto 2022.jpg El fin de semana se espera que se produzca la Tormenta de Santa Rosa.

El pronóstico anticipó un fin de semana con lluvias

Para el último día de la semana, se pronosticó un día parcial nublado y ventoso con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Lluvias y tormentas hacia la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C.

En tanto, el sábado será un día mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, lluvias y lloviznas, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 9°C.

El frío persistirá el domingo, con una jornada mayormente nublada y fría con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Nevadas en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 6°C.