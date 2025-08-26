Investigan a un policía por la fuga de un preso porque también estuvo en otro escape

Recién en el recuento de la tarde se confirmó que faltaba un detenido y que se había fugado, lo que desató un operativo de búsqueda en la zona.

Marcelo Puertas, titular de la Inspección General de Seguridad, explicó a Diario UNO que se pedirá el traslado de un policía que estaba de turno y que ya enfrenta un pedido de sanción. "Es el único de los que estaban ese día en la comisaría que arrastra un antecedente similar”, señaló el funcionario.

El mismo efectivo, investigado por la fuga de febrero

El 25 de febrero pasado, tres detenidos escaparon de la misma comisaría tras abrir un boquete en la pared de un calabozo que daba a un patio interno.

Aquella fuga derivó en una investigación sobre posibles negligencias y complicidades. El policía que vuelve a ser cuestionado este domingo ya había sido observado en ese expediente.

La IGS inició este martes un nuevo sumario administrativo, libró pedidos de informes y trabaja en la identificación de los efectivos que estaban de guardia, así como de los detenidos que presenciaron la evasión.