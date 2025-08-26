Inicio Policiales policía
En la Comisaría 25

Investigan a un policía por la fuga de un preso porque también estuvo en otro escape

El efectivo ya había sido investigado por una evasión de tres presos en la misma comisaría el 25 de febrero, mientras estaba de guardia. Podría ser trasladado

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Un policía que cumple funciones en la Comisaría 25 quedó complicado por la fuga de un preso el domingo 24 de agosto. Es la segunda vez que es investigado por un caso similiar. 

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La fuga del detenido Franco Gastón Flores (32) de la Comisaría 25 de San José, Guaymallén, dejó en evidencia fallas en la custodia policial. El hombre, quien estaba alojado en esta dependencia por robo agravado, se hizo pasar por otro preso y salió por la puerta principal sin ser advertido.

Horas más tarde, durante el recuento de detenidos, la ausencia de Flores quedó confirmada. La Inspección General de Seguridad (IGS) inició un expediente y analiza sanciones contra un policía que estaba de guardia y que ya había sido investigado en una fuga anterior.

El preso que se fug&oacute; de la Comisar&iacute;a 25 en Guaymall&eacute;n.

El preso que se fugó de la Comisaría 25 en Guaymallén.

Un policía en la mira de la Inspección de Seguridad

La última fuga en la Comisaría 25 ocurrió cerca de las 14 del domingo 24 de agosto. Flores logró engañar a los efectivos haciéndose pasar por otra persona y caminó hasta la salida principal de la seccional.

Recién en el recuento de la tarde se confirmó que faltaba un detenido y que se había fugado, lo que desató un operativo de búsqueda en la zona.

Marcelo Puertas, titular de la Inspección General de Seguridad, explicó a Diario UNO que se pedirá el traslado de un policía que estaba de turno y que ya enfrenta un pedido de sanción. "Es el único de los que estaban ese día en la comisaría que arrastra un antecedente similar”, señaló el funcionario.

El mismo efectivo, investigado por la fuga de febrero

El 25 de febrero pasado, tres detenidos escaparon de la misma comisaría tras abrir un boquete en la pared de un calabozo que daba a un patio interno.

Aquella fuga derivó en una investigación sobre posibles negligencias y complicidades. El policía que vuelve a ser cuestionado este domingo ya había sido observado en ese expediente.

La IGS inició este martes un nuevo sumario administrativo, libró pedidos de informes y trabaja en la identificación de los efectivos que estaban de guardia, así como de los detenidos que presenciaron la evasión.

