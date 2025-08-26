La fuga del detenido Franco Gastón Flores (32) de la Comisaría 25 de San José, Guaymallén, dejó en evidencia fallas en la custodia policial. El hombre, quien estaba alojado en esta dependencia por robo agravado, se hizo pasar por otro preso y salió por la puerta principal sin ser advertido.
Investigan a un policía por la fuga de un preso porque también estuvo en otro escape
El efectivo ya había sido investigado por una evasión de tres presos en la misma comisaría el 25 de febrero, mientras estaba de guardia. Podría ser trasladado