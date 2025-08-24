La Policía detuvo a un sujeto vinculado con dos narcos famosos: el Oso y el Kaká

droga secuestrada1 Elementos seuestrados por Investigaciones de la Policía de Mendoza. Ministerio de Seguridad

El "amigo" del Oso y del Kaká

La Dirección General de Investigaciones dio cuenta de que secuestró cocaína, marihuana, dinero y elementos utilizados para el fraccionamiento de los estupefacientes. El procedimiento fue en Eugenio Bustos, en el marco de una investigación por narcotráfico en el Valle de Uco.

Fue en el barrio Huayquería de esa localidad sancarlina.

Como resultado fue detenido el responsable de un kiosquito de drogas, quien mantenía un vínculo de amistad con los apodados Oso y Kaká, capturados días atrás en San Carlos y con un extenso prontuario.

Durante la intervención, personal de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) incautó $ 345.000, varios envoltorios con cocaína, librillos de papel para el armado de cigarrillos artesanales, flores de marihuana, esta misma droga pero compactada, elementos utilizados para el fraccionamiento y un teléfono celular. El procedimiento estuvo supervisado por la Unidad Fiscal Mendoza.

Continuidad de la investigación

El nuevo arresto se sumó al megaoperativo desplegado la semana pasada en San Carlos, que incluyó 14 allanamientos simultáneos. Aquella acción, coordinada por la Dirección General de Investigaciones y la Comisaría 41ª, derivó en la detención de cinco personas y el secuestro de elementos clave para la causa. Entre los capturados se encontraban los delincuentes relacionados con otros con extensos antecedentes conocidos como Oso y Kaká.

En mayo pasado al Kaká, en su casa ubicada en calle José María Paz, de San Carlos, le secuestraron varios frascos y envoltorios con marihuana en distintas formas (picadura y flores), un molinillo con restos de droga, un librillo de papel para armar cigarrillos, $129.000 en efectivo y dos teléfonos celulares.

En paralelo El Oso cayó detenido a pocas cuadras con ocho envoltorios de nailon verde con marihuana, dos cigarrillos armados con la sustancia y una balanza digital.

Los dos delincuentes mencionados cuentan con más de 70 antecedentes por robos y droga.