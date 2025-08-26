Inicio Sociedad Desafío matemático
En menos de 10 segundos

Desafío matemático: ¿cuánto es (100 x 10 ÷ 5) + (2 x 2)?

Desafío matemático para poner a trabajar tu cerebro. Con las ley matemática PEMDAS se llega al resultado correcto

Por UNO
Un buen desafío matemático pone en funionamiento tu cerebro.

El desafío matemático (100 x 10 ÷ 5) + (2 x 2) es una gran manera de entrenar tu cerebro. Estos ejercicios se solucionan aplicando el sistema PEMDAS. No obstante, un error puede llevar a un resultado equívoco. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden para realizar las operaciones. Además sirven para ejercitar el cerebro.

No son muchas las personas que solucionan en forma rápida este desafío matemático. Incluso algunas de ellas poseen estudios superiores y hasta universitarios, pero no logran resolver el ejercicio de manera correcta.

Desafío matemático
Un biuen desafío matemático pondrá a prueba tu cerebro.

Este tipo de ejercicio matemático combinado remarca la importancia de aplicar la jerarquía en la materia para llegar al resultado correcto en la resolución de cuentas. Tenés 10 segundos para resolverlo y poner a prueba tu cerebro.

La regla a seguir para resolver este desafío matemático y que determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se denomina PEMDAS (por sus siglas en inglés) y esto plantea:

  • Primero: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
  • Segundo: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
  • Tercero: resolver las multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha.
  • Cuarto: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

Si no se sigue este orden, el resultado que se obtiene es erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿cuánto es (100 x 10 ÷ 5) + (2 x 2)?.

Como resolver el desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están entre paréntesis, después las divisiones o multiplicaciones de izquierda a derecha y luego las multiplicaciones de izquierda a derecha:

a) (100 x 10 ÷ 5) + (2 x 2)

b) (1.000 ÷ 5) + (2 x 2)

c) (200) + (4)

Finalmente hay que resolver las sumas y restas de izquierda a derecha:

d) Resultado final 204

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Llegra al resultado correcto en este tipo de desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y mejora nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro.jpg
Tu cerebro funcionar&aacute; mejor si te anim&aacute;s a este desaf&iacute;o matem&aacute;tico.

Tu cerebro funcionará mejor si te animás a este desafío matemático.

Llegar a la respuesta de este tipo de desafío matemático habitualmente incrementa la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria, que mejoran notablemente.

