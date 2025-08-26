Gloria histórica de Boca cargó contra Kevin Zenón: "¿Por qué no se preocupa en...?

El futuro del extremo está lejos del Xeneize.

Kevin Zenón se encuentra en su momento más complicado desde que llegó a Boca Juniors ya que dejó de ser prioridad para Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme busca venderlo; Olympiakos presentó una propuesta formal, aunque la negociación no tuvo buen puerto más allá de que el jugador expresó sus intenciones de marcharse.

Para colmo, una gloria del Xeneize salió en las últimas horas para criticar la actitud del delantero que surgió en Unión criticándole su mala performance ya que su rendimiento está muy lejos de ser el que mostró en alguna oportunidad.

Los buenos momentos de Kevin Zenón en Boca quedaron atrás.

Alberto Beto Márcico criticó duramente a Kevin Zenón tras frustrarse su traspaso al Olympiakos y se refirió al bajo rendimiento mostrado por el extremo izquierdo: "¿Por qué no se preocupa en alcanzar el nivel que tenía antes?".

Sin embargo, en medio de la crítica también dejó un lugar para dedicarle palabras positivas: "Va a valer el doble de lo que valía antes, y se va a ir a mejores equipos. Es un muy buen jugador, pero se tiene que recuperar él".

Mientras que Transfermarkt indicó que el valor actual de mercado es de 10 millones de dólares, el club griego ofreció 7 millones de dólares para quedarse con el 80% de la ficha de Zenón más bonus por objetivos por cumplir; sin embargo, el periodista Federico Cristofanelli explicó que en realidad lo pactado de manera verbal no se materializó a nivel papeles, por lo que la venta quedó trunca.

Zenón llegó a Boca a comienzos de 2024 desde Unión tras el pago de 3.2 millones de dólares y con un nivel superfluo, pero luego viajó a los Juegos Olímpicos de París bajo las ordenes de Javier Mascherano (cayeron en cuartos de final frente a Francia) y nunca volvió a ser el mismo; al punto que su último partido con la camiseta del equipo de la Ribera fue el 27 de julio frente a Huracán, cuando ingresó faltando 16 minutos para el final (el Xeneize cayó 1 a 0).

El extremo de 24 años ha disputado 72 encuentros con la azul y oro, convirtiendo en 10 oportunidades y asistiendo siete veces.

Beto Márcico es muy cercano a Juan Román Riquelme.

Beto Márcico, un personaje muy querido en Boca

Alberto Márcico llegó a Boca a mediados de 1992 y consiguió el Apertura tras 11 años sin títulos. También salió campeón de la Copa Máster, la Copa de Oro Nicolás Leoz; disputando 154 partidos y anotando 15 goles.

Actualmente está siendo considerado para ocupar el cargo de manager de Boca, por su cercanía y amistad con Juan Román Riquelme, aunque no hay novedades por el momento sobre si se efectivizará el nombramiento.

