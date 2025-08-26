Por qué las hamburguesas caseras siempre se achican al cocinarlas, según un experto carnicero

Además, otro factor que influye es la forma en que se arma la hamburguesa. Si está demasiado compacta o apretada, al cocinarse se contraerá más, intensificando la sensación de encogimiento. Lo mismo ocurre cuando compramos carne molida para prepararlas nosotros en casa.

El truco para que las hamburguesas no se achiquen

Para que esto no nos ocurra, un truco simple y efectivo para evitar que las hamburguesas caseras pierdan tanto volumen, es el siguiente:

Elegir un corte magro : usar carne con menor porcentaje de grasa , como nalga o cuadrada, en lugar de mezclas muy grasosas.

: usar carne con menor porcentaje de , como nalga o cuadrada, en lugar de mezclas muy grasosas. Hacer un hueco en el centro : antes de llevarlas al fuego, se recomienda presionar suavemente el centro de la hamburguesa con el pulgar. Ese pequeño hueco evita que la carne se infle y luego se encoja al cocinarse.

: antes de llevarlas al fuego, se recomienda presionar suavemente el centro de la con el pulgar. Ese pequeño hueco evita que la carne se infle y luego se encoja al cocinarse. No aplastarlas al cocinarlas: mucha gente las presiona con la espátula sobre la plancha, pero eso solo hace que pierdan jugos y grasa, reduciendo aún más su tamaño.

hamburguesas caseras (1) Cuando este problema te ocurra, opta por cambiar de carnicería o pedir especialmente el tipo de carne sin grasa para prepararlas en casa

Con estos consejos, las hamburguesas no solo conservarán mejor su tamaño, sino que también quedarán más jugosas y con una textura más agradable. La clave está en elegir bien el tipo de carne y en cómo se manipula antes de ponerla al fuego. Ni hablar de evitar ir a la carnicería a donde te vendieron las hamburguesas con grasa.

De esta manera, cocinar hamburguesas perfectas en casa dejará de ser un desafío y se transformará en una comida única y exquisita para disfrutar en familia.