Tiene 6 capítulos y es el mejor drama histórico de Netflix

Netflix renueva todo el tiempo su catálogo de series y películas para atrapar a los suscriptores. Una serie viene posicionándose como uno de los mejores dramas de la plataforma, con una historia de apenas 6 capítulos y que, durante el 2025, aparece como las más recomendadas: Alejandro Magno: La creación de un dios.

Las series y películas de producción británica no solo vienen creciendo en cantidad dentro del catálogo de Netflix, sino que también lo hacen en calidad. Esta serie es el claro ejemplo de ello, y es que a pesar de llevar un año en la plataforma de streaming, se ha convertido en una de las historias referentes del género, con valoraciones de primerísimo nivel entre los suscriptores.

Alejandro Magno 3

No estamos frente a cualquier drama, sino que es una de las pocas ofertas históricas de Netflix, la cual trae consigo la vida de uno de los personajes más conocidos de la historia y de las guerras, por lo que también se la define como basada en hechos reales. La serie ha ganado críticas de excelencia, que le ha permitido posicionarse como una de las ofertas más elegidas en general desde su llegada en el 2024.

La tendencia por ofertas más cortas, continúan dentro de Netflix, y es que los suscriptores no dejan de optar por esos relatos del catálogo de series y películas que cumplen con este detalle. Con tan solo 6 capítulos, los cuales no superan los 40 minutos de duración, la serie logró llamar la atención de los suscriptores.

La serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2024, y desde entonces se ha convertido en el mejor drama histórico de toda la plataforma de streaming.

Embed - Alejandro Magno: La creación de un dios - 2024 - Reino Unido - 40 min

De qué se trata Alejandro Magno, la Creación de un Dios, la serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix respecto a esta serie dramática histórica, de tan solo 6 capítulos, Alejandro Magno: La creación de un dios centra su historia en: "Entrevistas a expertos y recreaciones impresionantes se combinan para revelar la vida de Alejandro Magno y su insaciable deseo de conquistar el mundo".

Con un puñado de capítulos y una historia basada en hechos reales, esta serie se volvió un ícono mundial de Netflix en pocos meses.

netflix-alejandro-magno-la-creacion-de-un-dios.jpg

Reparto de Alejandro Magno, la Creación de un Dios, la serie de Netflix

  • Mido Hamada como King Darius
  • Buck Braithwaite como Alexander the Great
  • Agni Scott como Stateira
  • Souad Faress como Oracle
  • Dino Kell como Ptolemy
  • Kosha Engler como Olympias
  • Salima Ikram como Self

Dónde ver Alejandro Magno, la Creación de un Dios

  • Latinoamérica: Alejandro Magno, la Creación de un Dios se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Alexander: The Making of a God se puede ver en Netflix.
  • España. Alejandro Magno, la Creación de un Dios se puede ver en Netflix.

