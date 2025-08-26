La tendencia por ofertas más cortas, continúan dentro de Netflix, y es que los suscriptores no dejan de optar por esos relatos del catálogo de series y películas que cumplen con este detalle. Con tan solo 6 capítulos, los cuales no superan los 40 minutos de duración, la serie logró llamar la atención de los suscriptores.
La serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2024, y desde entonces se ha convertido en el mejor drama histórico de toda la plataforma de streaming.
De qué se trata Alejandro Magno, la Creación de un Dios, la serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix respecto a esta serie dramática histórica, de tan solo 6 capítulos, Alejandro Magno: La creación de un dios centra su historia en: "Entrevistas a expertos y recreaciones impresionantes se combinan para revelar la vida de Alejandro Magno y su insaciable deseo de conquistar el mundo".
Con un puñado de capítulos y una historia basada en hechos reales, esta serie se volvió un ícono mundial de Netflix en pocos meses.
netflix-alejandro-magno-la-creacion-de-un-dios.jpg
Reparto de Alejandro Magno, la Creación de un Dios, la serie de Netflix
- Mido Hamada como King Darius
- Buck Braithwaite como Alexander the Great
- Agni Scott como Stateira
- Souad Faress como Oracle
- Dino Kell como Ptolemy
- Kosha Engler como Olympias
- Salima Ikram como Self
Dónde ver Alejandro Magno, la Creación de un Dios
- Latinoamérica: Alejandro Magno, la Creación de un Dios se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Alexander: The Making of a God se puede ver en Netflix.
- España. Alejandro Magno, la Creación de un Dios se puede ver en Netflix.