Hay nombres que quedan grabados en el inconsciente colectivo por su crueldad, y uno de ellos es el de Mercedes Bolla "Yiya" Murano.
Yiya Murano: reviví la historia de la mayor envenenadora de la historia argentina
La plataforma de streaming Netflix estrenará un documental basado en el polémico y mediático caso de Yiya Murano
Entre febrero y marzo de 1979, el barrio porteño de Monserrat fue el escenario de una trama de terror que parecía salida de una novela policial de Agatha Christie, pero que terminó siendo una dolorosa realidad para tres familias.
¿Cuál fue el modus operandi de Yiya Murano?
Yiya Murano era una mujer que se movía en los círculos de la clase media acomodada, conocida por su elegancia y su vida social. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía una estafadora serial. Yiya convenció a sus amigas cercanas y a una prima de invertir sus ahorros en un supuesto negocio financiero que prometía intereses exorbitantes.
Cuando las víctimas Nilda Gamba, Leila Formisano de Zanni y Carmen Zulema del Giorgio de Venturini comenzaron a reclamar su dinero, Yiya ideó un plan para "eliminarlas".
La historia cuenta que Yiya las visitaba con un paquete de masas finas o las invitaba a tomar el té. En la intimidad de esos encuentros, introducía cianuro en las infusiones o en los dulces.
Las muertes fueron inicialmente caratuladas como paros cardíacos, pero la sospecha de la hija de una de las víctimas, que notó la desaparición de un pagaré tras la visita de Yiya, desató una exhumación que reveló la presencia del veneno.
¿Cuándo estrenará Netflix el documental sobre Yiya Murano?
"Envenenó a sus amigas para ocultar sus estafas, fue a la cárcel y, al salir, se volvió una celebridad de TV. Dirigido por Alejandro Hartmann (Carmel: ¿Quién mató a María Marta?), el documental Yiya Murano: Muerte a la hora del té devela el verdadero rostro de la criminal que se convirtió en un ícono pop argentino", es la sinopsis de este documental que se estrena el jueves 23 de abril en Netflix.
La producción de Netflix no solo se centrará en los crímenes, sino en el fenómeno mediático en el que se convirtió Yiya tras salir de prisión.
Por ejemplo, el documental contará con testimonios de historiadores, periodistas de la época y, fundamentalmente, la visión de su hijo, Martín Murano, quien a lo largo de los años ha mantenido una relación compleja y de denuncia hacia el legado de su madre.
También se incluirán entrevistas recuperadas donde la propia Yiya, con una frialdad que aún estremece, negaba los cargos o bromeaba sobre las "masitas" frente a las cámaras de televisión.
¿Cuándo falleció Yiya Murano?
Yiya Murano falleció en 2014 en un geriátrico, sin mostrar arrepentimiento y habiéndose convertido en un personaje casi bizarro de la TV argentina.