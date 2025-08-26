River - Unión por Copa Argentina: así puedes adquirir las entradas para personas con discapacidad

Para hacerse con una de las entradas es fundamental concurrir con el DNI y el certificado único de discapacidad, ambos deben presentarse en original y fotocopia. También se debe tener en cuenta que si el certificado otorgado expresa que esa persona circula con acompañante, se deberá presentar el DNI y fotocopia de esa persona (en ese caso se otorgarán dos pases).

Este trámite no se debe llevar adelante exclusivamente por la persona con discapacidad, ya que puede asistir a las boleterías del estadio Malvinas Argentinas otra persona con toda la documentación necesaria y completa.

Desde el gobierno provincial también hicieron especial hincapié que solo se entregará un ticket por persona con discapacidad, es decir, un mismo beneficiario no puede presentarse con varios certificados con el objetivo de retirar más entradas.

armani, river En caso de empatar la clasificación se definirá en los penales; ojo, el Pulpo viene afilado.

¿Cómo viene River y Unión antes del trascendental encuentro?

La expectativa es alta ya que River está disputando y dando pelea en los tres frentes: Liga Profesional (marcha primero del Grupo B con 12 puntos), Copa Libertadores (se enfrentará a Palmeiras el 19 de septiembre por los cuartos de final) y Copa Argentina (el encuentro con Unión corresponde a los octavos de final).

Por su lado, Unión marcha quinto en el Grupo A con nueve puntos, y buscará aprovechar el momento complicado que vive el Millonario teniendo en cuenta que sufrió y jugó mal contra Atlético Mineiro en el partido por Copa Libertadores y que frente a Lanús le empataron sobre la hora.