Di María a fondo: su respuesta a Gallardo, la polémica en el gol de Boca y su gran presente en Rosario Central

"Yo como ya viejo, digamos, y él como joven y que los dos tengamos esa misma sensación es algo muy lindo. Así que nada, intento disfrutarlo, intento pasarla bien en cada momento, que las cosas sigan de esta manera. Ojalá pueda seguir escribiendo historias y que las cosas sigan de esta manera. Sería algo muy lindo y nada, disfrutando cada momento", completó Di María.

Sobre los planteos defensivos de sus rivales, lanzó: "Para nosotros es importante también saber que todos los equipos nos juegan con cinco atrás. Eso significa que nos tienen respeto, que ven lo que hizo Central el semestre pasado y que este semestre sigue de la misma manera. Cuesta más, sí, pero le cuesta a todos los equipos, entonces hay que seguir trabajando e intentar sacar puntos".

En cuanto a las polémicas, y a aquellos que critican los fallos arbitrales en los partidos de Rosario Central, Di María respondió: “Siempre es culpa mía, je. Ya estoy acostumbrado a que siempre me metan en todos los quilombos. Lo de los penales siempre es lo mismo: se habla mucho más cuando hay un jugador importante".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1960412642939424775?t=weoZ-ch2giKKnsQl2pTJgw&s=08&partner=&hide_thread=false "LO DE LOS PENALES ES SIEMPRE LO MISMO. SI HABLAMOS DE ESO, DEBERÍAMOS HABLAR DEL GOL DE BOCA QUE PARA MÍ FUE FALTA ANTE DEL GOL DE MERENTIEL. SI TUVIÉRAMOS AYUDA, ESTARÍAMOS PRIMEROS"



Ángel Di María



#ESPNFútbol3 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uzjLApD3ST — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2025

"Si hablamos de eso, deberíamos hablar del gol de Boca contra Banfield, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel. Son los árbitros los que deciden, los que cobran. Los dos penales fueron claros. Después el que quiera decir otra cosa puede decirlo. Nosotros estamos tranquilos, si tuviéramos una ayuda estaríamos primeros y no donde estamos, no habríamos empatado tantos partidos. Es así, es normal, nosotros no necesitamos la ayuda de nadie", apuntó Fideo, exponiendo lo sucedido el último sábado en la Bombonera.

Di María le respondió a Gallardo tras sus dichos

El director técnico de River se refirió a las exigencias del fútbol argentino y, para graficar su postura, aseguró que: "A ninguno se le hace fácil, ni a los campeones del mundo que vienen desde otras ligas”.

En su charla ante los medios, Di María respondió: "A Gallardo lo escuché. Yo no estoy sintiendo que me esté costando. Lo único que puedo decir es que es más friccionado y que no te dan respiro cuando tenés la pelota, a diferencia de Europa. Es lo único. Después, yo siento que me adapté muy bien. Esto no es Tenis, es un juego en equipo".