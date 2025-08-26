Di María a fondo: su respuesta a Gallardo, la polémica en el gol de Boca y su gran presente en Rosario Central

Ángel Di María sigue rompiendo paredes. El campeón del mundo, que no había logrado ganar un clásico en su primer ciclo con la camiseta de Rosario Central, logró tachar un nuevo casillero con el club de sus amores. Fideo convirtió un verdadero golazo de tiro libre para el 1-0 de su equipo ante Newll's en el Gigante de Arroyito.

Este martes, ya con las pulsaciones más bajas, el campeón del mundo con la Selección argentina habló con los medios a través de una conferencia de prensa. En ella, habló de todo. Además de la victoria ante la Lepra respondió a las críticas y, también, apuntó contra las polémicas en el fútbol argentino.

Ángel Di María fue autor del gol con el que Rosario Central venció a Newell's en el clásico.

Ángel Di María fue autor del gol con el que Rosario Central venció a Newell's en el clásico.

La palabra de Ángel Di María tras el clásico rosarino

Sobre su presente en Rosario Central, comenzó: "Lo dije muchas veces, ¿no? Todo lo que pasó en la Selección fue algo increíble. Soñado terminar de la manera que terminé y de que me sigan pasando todas estas cosas en el final de mi carrera. Ni yo por momentos a veces creo en todo lo que está pasando y jamás me imaginé todo esto. Así que estoy muy feliz por todo eso y hoy vivir lo que estoy viviendo acá, como dijo Alejo que lo escuché, venir todos los días y estar feliz acá en el entrenamiento, el disfrutar cada día".

"Yo como ya viejo, digamos, y él como joven y que los dos tengamos esa misma sensación es algo muy lindo. Así que nada, intento disfrutarlo, intento pasarla bien en cada momento, que las cosas sigan de esta manera. Ojalá pueda seguir escribiendo historias y que las cosas sigan de esta manera. Sería algo muy lindo y nada, disfrutando cada momento", completó Di María.

Sobre los planteos defensivos de sus rivales, lanzó: "Para nosotros es importante también saber que todos los equipos nos juegan con cinco atrás. Eso significa que nos tienen respeto, que ven lo que hizo Central el semestre pasado y que este semestre sigue de la misma manera. Cuesta más, sí, pero le cuesta a todos los equipos, entonces hay que seguir trabajando e intentar sacar puntos".

En cuanto a las polémicas, y a aquellos que critican los fallos arbitrales en los partidos de Rosario Central, Di María respondió: “Siempre es culpa mía, je. Ya estoy acostumbrado a que siempre me metan en todos los quilombos. Lo de los penales siempre es lo mismo: se habla mucho más cuando hay un jugador importante".

"Si hablamos de eso, deberíamos hablar del gol de Boca contra Banfield, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel. Son los árbitros los que deciden, los que cobran. Los dos penales fueron claros. Después el que quiera decir otra cosa puede decirlo. Nosotros estamos tranquilos, si tuviéramos una ayuda estaríamos primeros y no donde estamos, no habríamos empatado tantos partidos. Es así, es normal, nosotros no necesitamos la ayuda de nadie", apuntó Fideo, exponiendo lo sucedido el último sábado en la Bombonera.

Di María le respondió a Gallardo tras sus dichos

El director técnico de River se refirió a las exigencias del fútbol argentino y, para graficar su postura, aseguró que: "A ninguno se le hace fácil, ni a los campeones del mundo que vienen desde otras ligas”.

En su charla ante los medios, Di María respondió: "A Gallardo lo escuché. Yo no estoy sintiendo que me esté costando. Lo único que puedo decir es que es más friccionado y que no te dan respiro cuando tenés la pelota, a diferencia de Europa. Es lo único. Después, yo siento que me adapté muy bien. Esto no es Tenis, es un juego en equipo".

