Aprevide tomó una drástica decisión con Boca de cara al partido con Aldosivi

Aprevide tomó una drástica decisión con los hinchas de Boca, de cara al partido que jugará el Xeneize con Aldosivi, en Mar del Plata, por la 7ma fecha del Torneo Clausura

Por UNO
Los hinchas de Boca están contentos porque mejoró su equipo.

Aprevide tomó una terminante decisión con los hinchas de Boca, de cara al partido que jugará el Xeneize con Aldosivi el fin de semana próximo, en Mar del Plata, por la 7ma fecha del Torneo Clausura.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte le comunicó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que no permitirá la presencia de público visitante en el partido en el que Boca visitará a Aldosivi de Mar del Plata, por lo cual se desvaneció la ilusión de los hinchas.

Hinchas-Boca.jpg
El Xeneize tiene un gran aguante.

Aldosivi vs Boca por el Torneo Clausura

El encuentro está programado para disputarse el próximo domingo desde las 14.30 en el estadio José María Minella y la medida contrasta con el plan inicial que manejaba la AFA, ya que contaba con el aval tanto del club marplatense como del propio Boca para abrir las puertas a los simpatizantes “Xeneizes”.

Sin embargo, el organismo de seguridad bonaerense se mostró en contra y ratificó su postura, lo que obliga a los dirigidos por Miguel Ángel Russo a disputar otro partido sin el aliento de su gente en condición de visitante.

Boca
Boca visitará a Aldosivi en la próxima fecha del Torneo Clausura.

Boca contó con sus hinchas en el partido ante Independiente Rivadavia

La última vez que el equipo de La Ribera pudo contar con su hinchada fuera de casa fue en la quinta fecha del Torneo Clausura, cuando se enfrentó a Independiente Rivadavia en Mendoza.

En el estadio Malvinas Argentinas, Boca logró llevar 15.000 simpatizantes en un encuentro en el que regresó a la victoria tras una racha negativa en la que no podía sumar de a tres.

