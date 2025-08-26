Aprevide tomó una drástica decisión con Boca de cara al partido con Aldosivi

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte le comunicó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que no permitirá la presencia de público visitante en el partido en el que Boca visitará a Aldosivi de Mar del Plata, por lo cual se desvaneció la ilusión de los hinchas.

Hinchas-Boca.jpg El Xeneize tiene un gran aguante.

Aldosivi vs Boca por el Torneo Clausura

El encuentro está programado para disputarse el próximo domingo desde las 14.30 en el estadio José María Minella y la medida contrasta con el plan inicial que manejaba la AFA, ya que contaba con el aval tanto del club marplatense como del propio Boca para abrir las puertas a los simpatizantes “Xeneizes”.