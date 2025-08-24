Inicio Ovación Fútbol Juan Román Riquelme
Luto

Tristeza en Boca: murió Daniel Bolotnicoff, ex representante de Riquelme y abogado de Maradona

Hay tristeza en Boca, ya que murió este domingo el abobado Daniel Bolotnicoff, histórico representante del titular xeneize, Juan Román Riquelme y abogado de Diego Maradona

Por UNO
Juan Román Riquelme estba junto a Daniel Bolotnicoff.

Fue un duro golpe para Juan Román Riquelme. Es que el abogado Daniel Bolotnicoff, ex representante del presidente de Boca murió este domingo a los 68 años.

El letrado, que trabajó también para Diego Maradona en la década del '90, se descompensó en la madrugada de este domingo y perdió la vida unas horas después. Padecía una complicada enfermedad.

Muri&oacute; Daniel Bolotnicoff.

Fue una de las personas de máxima confianza del presidente de Boca.

Quién era Daniel Bolotnicoff, el representante de Riquelme

El histórico representante de Juan Román Riquelme, Daniel Bolotnicoff, fue señalado en varias ocasiones como el poder desde las sombras en Boca a partir de la llegada del exenganche a la política del club: su larga carrera en el mundo del fútbol lo vinculó con jugadores de elite, incluido Diego Armando Maradona.

Cuando Riquelme comenzó su ciclo como vicepresidente del Xeneize, fue el ex mandatario Daniel Angelici el primero en apuntar contra su agente por las críticas hacia su gestión.

Bolotnicoff fue abogado de Maradona.

El abogado fue uno de los fundadores de Back Sports S.A., junto a Juan Marcos Franchi, desde 1998, después de haber formado parte del día a día de Maradona como letrado y agente en momentos cruciales del "Diez", como durante el Mundial de 1994.

Tanto con su empresa como en soledad, representó a futbolistas como Diego Forlán, Diego Placente, Bernardo Romeo, Pablo Ledesma, Juan Foyth, Rodrigo Bentancur, Agustín Marchesín y Rodrigo Aliendro.

