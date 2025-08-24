San Martín continúa invicto en la Reválida.

San Martín continúa invicto en la Reválida.

Por la 6ta fecha de la Reválida del Torneo Federal A, Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras no se sacaron ventaja e igualaron 0 a 0. En la última del partido, el León se pudo quedar con los tres puntos, pero el Pity Aracena le contuvo el penal a Nicolás Heiz.

Aracena le negó el triunfo a San Martín: fue 0 a 0 en el Este mendocino

Con ambos equipos como animadores de la Reválida, había promesa de buen partido en el Libertador General San Martín. Sin embargo, el encuentro se tornó reñido y casi sin situaciones de riesgo, aburriendo al gran marco de público que se hizo presente en la cancha del Chacarero.

San Martin Huracán Las Heras
San Mart&iacute;n y Hurac&aacute;n Las Heras no se sacaron ventajas en el Este mendocino.

San Martín y Huracán Las Heras no se sacaron ventajas en el Este mendocino.

En la primera etapa, el León intentó ser protagonista, pero careció de efectividad en el último tramo del campo de juego. Solamente para destacar un remate cruzado de Felipe Rivarola que fue desviado por Aracena, a los 5 minutos. Por su parte, el equipo de la dupla Gullace-De la Riba solo se preocupó por cortar circuitos y replegarse en defensa.

Christian Corrales
Christian Corrales movi&oacute; las piezas en el ST, pero no pudo encontrarle la vuelta al partido.

Christian Corrales movió las piezas en el ST, pero no pudo encontrarle la vuelta al partido.

En el complemento, San Martín salió decidido a buscar el partido y pudo abrir el marcador con un buen tiro libre de Iván Paz, obligando a Aracena a volar y tapar una pelota que tenía destino de gol.

Pese al buen arranque, el entusiasmo del León poco a poco se fue diluyendo, acompañado de malas decisiones futbolísticas y de un rival que se paró con firmeza en la mitad de la cancha.

De la Riba-Gullace
El planteo t&aacute;ctico de Gullace-De la Riba fue fruct&iacute;fero para Hurac&aacute;n.

El planteo táctico de Gullace-De la Riba fue fructífero para Huracán.

Conforme con el 0 a 0 parcial, el Globo no arriesgó en ataque y mantuvo siempre su planificación, cortando todos los circuitos y generando el fastidio en el equipo anfitrión que jamás supo encontrar los caminos para doblegar al portero lasherino.

Sin embargo, sobre el final, pudo ser victoria para San Martín: Diego González recibió una infracción en el área y el árbitro no dudó en pitar penal. Heinz fue el encargado de ejecutar el tiro desde los 12 pasos, pero no pudo convertir: Aracena adivinó la intención del remate cruzado y le negó el triunfo al León.

Huracán Las Heras
Todos abrazan al Pity: Aracena le contuvo el penal a Heinz.

Todos abrazan al Pity: Aracena le contuvo el penal a Heinz.

Con este resultado, San Martín sigue como líder en su zona, con 12 puntos. Por su parte, Huracán Las Heras tiene 10 unidades y también se encuentra en puestos de clasificación. En la próxima fecha, el León visitará a Juventud Unida de San Luis y el Globo será anfitrión de Guillermo Brown de Puerto Madryn.

pity aracena

Síntesis del partido

Atlético Club San Martín: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Marital; Emanuel Décimo, Iván Paz; Ignacio Castro, Adrián Collera, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales.

Huracán Las Heras: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López, Enzo Montenegro; Emanuel García; Luciano Ortega, Nicolás Sandoval, Agustín Verdugo, Juan Aguilar; Joan Juncos. DT: Osvaldo Gullace y Alejandro De la Riba

Cambios: ST: al inicio, Nicolás Chacón x Aguilar (HLH); 22’ Emiliano Gómez x Paz (SM); 30’ Nicolás Heiz x Castro (SM); 34’ Luis Rossi y González x Verdugo y Ortega (HLH); 39’ Diego González y Matías Rojo x Collera y Mercado (SM); 51’ Agustín Muñoz x Juncos (HLH).

Incidencias: ST: 52’ Aracena le contuvo un penal a Heinz

Estadio: Libertador General San Martín

Árbitro: Jonathan Correa

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas