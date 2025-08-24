Christian Corrales Christian Corrales movió las piezas en el ST, pero no pudo encontrarle la vuelta al partido.

En el complemento, San Martín salió decidido a buscar el partido y pudo abrir el marcador con un buen tiro libre de Iván Paz, obligando a Aracena a volar y tapar una pelota que tenía destino de gol.

Pese al buen arranque, el entusiasmo del León poco a poco se fue diluyendo, acompañado de malas decisiones futbolísticas y de un rival que se paró con firmeza en la mitad de la cancha.

De la Riba-Gullace El planteo táctico de Gullace-De la Riba fue fructífero para Huracán.

Conforme con el 0 a 0 parcial, el Globo no arriesgó en ataque y mantuvo siempre su planificación, cortando todos los circuitos y generando el fastidio en el equipo anfitrión que jamás supo encontrar los caminos para doblegar al portero lasherino.

Sin embargo, sobre el final, pudo ser victoria para San Martín: Diego González recibió una infracción en el área y el árbitro no dudó en pitar penal. Heinz fue el encargado de ejecutar el tiro desde los 12 pasos, pero no pudo convertir: Aracena adivinó la intención del remate cruzado y le negó el triunfo al León.

Huracán Las Heras Todos abrazan al Pity: Aracena le contuvo el penal a Heinz.

Con este resultado, San Martín sigue como líder en su zona, con 12 puntos. Por su parte, Huracán Las Heras tiene 10 unidades y también se encuentra en puestos de clasificación. En la próxima fecha, el León visitará a Juventud Unida de San Luis y el Globo será anfitrión de Guillermo Brown de Puerto Madryn.

pity aracena

Síntesis del partido

Atlético Club San Martín: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Marital; Emanuel Décimo, Iván Paz; Ignacio Castro, Adrián Collera, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales.

Huracán Las Heras: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López, Enzo Montenegro; Emanuel García; Luciano Ortega, Nicolás Sandoval, Agustín Verdugo, Juan Aguilar; Joan Juncos. DT: Osvaldo Gullace y Alejandro De la Riba

Cambios: ST: al inicio, Nicolás Chacón x Aguilar (HLH); 22’ Emiliano Gómez x Paz (SM); 30’ Nicolás Heiz x Castro (SM); 34’ Luis Rossi y González x Verdugo y Ortega (HLH); 39’ Diego González y Matías Rojo x Collera y Mercado (SM); 51’ Agustín Muñoz x Juncos (HLH).

Incidencias: ST: 52’ Aracena le contuvo un penal a Heinz

Estadio: Libertador General San Martín

Árbitro: Jonathan Correa