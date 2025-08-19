Es que Falcioni quería formar con los mismos jugadores con el que había empatado como local: Agustín Orión; Facundo Roncaglia, Rolando Schiavi, Matías Caruzzo, Clemente Rodríguez; Pablo Ledesma, Leandro Somoza, Walter Erviti, Juan Román Riquelme; Pablo Mouche y Santiago Silva; pero por un problema burocrático no logró hacerlo.

En la ida el goleador del Xeneize fue el defensor Facundo Roncaglia y se perfilaba como titular en la final a jugarse en el Estadio de Pacaembu, en Sao Pablo; sin embargo, horas previas a viajar se confirmó que el lateral no podría viajar. Falcioni narró que la dirigencia no pudo resolver el seguro del contrato del jugador, por lo tanto, no podía jugar en Brasil.

"El grupo tuvo una reunión para que Roncaglia esté por lo menos acompañando al plantel y el club lo aceptó. Esa comunión era anormal previo a una final", explicó el Emperador. Finalmente, en su lugar jugó Franco Sosa.

Román Riquelme - Final Libertadores 2022 Con Julio César Falcioni explicó los detalles de la final perdida.

Apuntó contra el hermano de Román Riquelme

A la ausencia del defensor se le sumó la actitud de Sebastián, el hermano de Juan Román Riquelme, quien de una manera infantil y desafiante decidió publicar en Twitter una revelación que sorprendió a todos: "La bomba que se viene mañana en Brasil ni se imaginan, se mueren".

Sebastián sigue siendo noticia en el mundo Boca ya que asumió un rol poco claro dentro de la dirigencia. Sobre el comentario de 2012, Falcioni explicó: "Estuvimos en la puerta, llegamos a la final. Empatamos de local pero lo merecimos ganar y después perdimos en San Pablo. Pasaron cosas que no tendrían que haber pasado previo a una final".

Han pasado 13 años de esa final que se vio tan manoseada por cuestiones extra futbolísticas y los hinchas de Boca continúan esperando y alentando en búsqueda de la séptima tan deseada.