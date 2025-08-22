Inicio Ovación Fútbol Marcos Rojo
Fútbol

Marcos Rojo, sin filtro: la frase con la que Russo lo echó de Boca y por qué no se despidió de Riquelme

Marcos Rojo rompió el silencio luego de su polémica salida del Xeneize. Sin pelos en la lengua, se refirió a su relación con el DT y el presidente

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El defensor reveló cómo terminó su relación con el presidente del Xeneize.

El defensor reveló cómo terminó su relación con el presidente del Xeneize.

Marcos Rojo rompió el silencio. Tras su polémica salida de Boca Juniors, y luego de haber clasificado con Racing a los cuartos de final de la Copa Libertadores, el zaguero central habló de todo. Durante la jornada de este viernes, no dejó tema sin tocar.

Sobre su salida del Xeneize, reveló cómo terminó su relación con Juan Román Riquelme y, además, cuál fue la frase con la que Miguel Ángel Russo lo terminó por borrar del plantel.

Marcos Rojo
Marcos Rojo habló de su salida de Boca.

Marcos Rojo habló de su salida de Boca.

Qué dijo Marcos Rojo sobre su relación con Miguel Ángel Russo

"Llegó Miguel y viajamos a Estados Unidos. Me preparé para el partido y, cuando llega Ayrton Costa, me comunica que ya no iba a jugar, que no me iba a tener en cuenta. Decía que no tenía la edad, que ya no podía jugar a ese nivel y me dolió, aunque le dije que lo entendía. Yo lo aceptaba e iba a seguir entrenando, las cosas las quería arreglar porque me sentía muy bien y estaba en muy buena forma", comenzó.

Sobre la inesperada frase que recibió por parte del DT, Marcos Rojo completó: "Nunca me había pasado que un técnico me diga eso, me dio mucha bronca y le dije a Úbeda que sabía que nunca le había faltado el respeto a Miguel".

"Después con el Bayern, Ayrton estaba medio tocado y me pregunta cómo estaba, le digo que bien, que estaba para jugar y si me quería poner podía contar conmigo. Entrené con los titulares para integrar el equipo y al otro día cuando vamos a la charla me dejó afuera".

"No dije nada, seguí entrenando y contra Auckland estaba medio cargado del cuádriceps, por lo que le pido a los médicos no entrenar porque no me sentía al 100%. No quería arriesgar porque iba a jugar con Auckland porque Ayrton no estaba bien y Pellegrino recién llegaba. Ahí Miguel medio que se enoja y tenemos una discusión".

"Ahí me di cuenta que no me iba a poner más y hablé con el Consejo de Fútbol, les conté lo que pasó y que ni bien llegáramos a Argentina quería que arreglaran mi salida porque quería seguir jugando. Volvimos y nadie me decía nada hasta que al final tomaron la decisión de rescindirme".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958930830488691030&partner=&hide_thread=false

¿Por qué no se despidió de Riqueleme?

Sobre cómo terminó su relación con Riquelme, contó: "Cuando volví del Mundial de Clubes pensaba que iba a jugar, si venia jugando todos los partidos del torneo... Cuando volví, antes de que llegara Russo, lo crucé a Román en la cancha y me acerqué porque tenía confianza con él y le pregunté de frente si había algún problema entre nosotros dos, si tenía algún problema conmigo y en la cara me dijo que no".

"Que si tenía algún problema me lo iba a decir porque teníamos confianza y seguimos para adelante. No volví a hablar con Riquelme, la última vez fue en el Mundial de Clubes. Ni siquiera lo pude volver a ver, no lo pude saludar porque no apareció", sentenció Marcos Rojo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas