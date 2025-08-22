Independiente Rivadavia visitará a Tigre, por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro entre la Lepra y el Matador se jugará a las 20 en el estadio José Dellagiovanna, contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina y la transmisión de ESPN Premium.
Independiente Rivadavia busca volver al triunfo en su visita a Tigre por el Torneo Clausura
