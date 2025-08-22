Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

Independiente Rivadavia busca volver al triunfo en su visita a Tigre por el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia visita este viernes a Tigre, por la 6ta fecha de la Zona A del torneo Clausura. La Lepra viene de dos derrotas seguidas

Por UNO
Independiente Rivadavia visita a Tigre.

Independiente Rivadavia visita a Tigre.

Independiente Rivadavia visitará a Tigre, por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro entre la Lepra y el Matador se jugará a las 20 en el estadio José Dellagiovanna, contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina y la transmisión de ESPN Premium.

lepra newells
La Lepra busca un triunfo en Buenos Aires.

La Lepra busca un triunfo en Buenos Aires.

El equipo dirigido por Alfredo Berti ha sumado 4 puntos, producto de un triunfo, un empate y tres derrotas y se ubica en el puesto 13. En la tabla anual suma 31 puntos, está a una unidad de Racing, el último equipo que está clasificando a la Sudamericana para el año que viene.

Embed

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas