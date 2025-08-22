Netflix: recién estrena la pesadilla cinematográfica más aterradora de 2025 y desafía los límites del miedo

Netflix agregó un título que no puede pasar desapercibido. Se trata de La monja, una película que establece los orígenes de la entidad demoníaca Valak y, por lo tanto, se sitúa al principio de la cronología de El conjuro. Dirigida por Corin Hardy, fue estrenada en 2018 y dura apenas 1 hora 36 minutos.

La crítica especializada internacional emitió valoraciones positivas para La monja, la película disponible en Netflix que arrasó en los cines al momento de su estreno. "Es el tipo de film que da miedo en serio, y no tanto por lo que se ve sino por los climas que consigue insinuar", afirma Diego Curubeto de Diario Ámbito Financiero.