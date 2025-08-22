Inicio Series y películas Netflix
Streamning

Netflix: recién estrena la pesadilla cinematográfica más aterradora de 2025 y desafía los límites del miedo

Es una cinta de terror que supera todas las series y películas del género. Acaba de llegar a Netflix y te quitará el sueño todo el fin de semana

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Taissa Farmiga llegó a Netflix con La monja

Taissa Farmiga llegó a Netflix con La monja, la película de terror del universo de El conjuro que te hará estremecer. Foto: Instagram/taissafarmiga. 

Como todos los días, este viernes 22 de agosto la plataforma de series y películas de Netflix sumó al su oferta de streaming una de las entregas de terror más escalofriantes de los últimos tiempos, con una trama conectada al universo cinematográfico de El conjuro, basado en los casos reales investigados por Ed y Lorraine Warren, investigadores paranormales.

Netflix agregó un título que no puede pasar desapercibido. Se trata de La monja, una película que establece los orígenes de la entidad demoníaca Valak y, por lo tanto, se sitúa al principio de la cronología de El conjuro. Dirigida por Corin Hardy, fue estrenada en 2018 y dura apenas 1 hora 36 minutos.

La crítica especializada internacional emitió valoraciones positivas para La monja, la película disponible en Netflix que arrasó en los cines al momento de su estreno. "Es el tipo de film que da miedo en serio, y no tanto por lo que se ve sino por los climas que consigue insinuar", afirma Diego Curubeto de Diario Ámbito Financiero.

La monja- película

Netflix: de qué trata la película La monja

La trama de la película La monja comienza luego de que una joven se suicida en una abadía de clausura en Rumania. Debido a ese suceso, un sacerdote experto en posesiones demoniacas (Demián Bichir) y una novicia a punto de tomar sus votos (Taissa Farmiga) son enviados por el Vaticano para investigar qué ocurrió.

La monja- película (1)

Juntos descubren el profano secreto de la orden. Ariesgando no solo sus propias vidas, sino también su fe y hasta sus almas, se enfrentan a una fuerza maléfica en forma de monja demoníaca, en una abadía que se convierte en un campo de batalla de horror entre los vivos y los condenados.

Netflix: tráiler de la película La monja

Embed - La Monja - Trailer Español 2018

Reparto de La monja, película de Netflix

  • Taissa Farmiga (hermana Irene)
  • Demián Bichir (padre Burke)
  • Jonas Bloquet (Maurice Theriault)
  • Bonnie Aarons (La monja /Valak)
  • Jonny Coyne (Gregoro)
  • Ingrid Bisu (hermana Oana)
  • Mark Steger (Duke)
  • Jared Morgan (Marquis)
  • Sandra Teles (hermana Ruth)
  • Charlotte Hope (hermana Victoria)
La monja- película (2)

Dónde ver la pelíula La monja, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La monja se puede ver en Netflix, Movistar TV y HBO Max.
  • Estados Unidos: la película La monja se puede ver en HBO Max.
  • España: la película La monja se puede ver en Movistar Plus y HBO Max.

Temas relacionados:

Te puede interesar