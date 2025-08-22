En el Barro vuelve a Netflix: cuándo estrenará la temporada 2

Ana Garibaldi volverá a interpretar a Gladys Guerra, quien enfrentará las consecuencias de la emboscada que la dejó en una posición complicada dentro del penal. Los espectadores también verán más desarrollo de personajes como La Zurda, interpretada por Lorena Vega.

El spin-off de El marginal mantuvo la esencia de su predecesora pero con un enfoque en el universo femenino carcelario. La primera temporada demostró que el público argentino tiene hambre de contenido local de calidad.

Netflix no reveló la fecha exacta del lanzamiento, pero la confirmación del verano 2026 genera expectativa entre los seguidores de estas mujeres tras las rejas.

Netflix confirma nuevas incorporaciones

La serie incorporará rostros conocidos del espectáculo argentino. Eugenia "la China" Suárez se suma al elenco interpretando a Nicole, una prostituta vip que termina encarcelada de manera inesperada. Su personaje promete traer nuevas dinámicas al complejo entramado de relaciones dentro del penal.

Verónica Llinás, Victorio D'Alessandro y Charo López también se integran al reparto. Estos nombres de peso del teatro y la televisión argentina refuerzan la apuesta por mantener la calidad actoral que caracterizó a la primera entrega.

Valentina Zenere, Ana Rujas y Juana Molina no regresarán para esta temporada 2, lo que obligará a reconfigurar las alianzas dentro de La Quebrada. En el Barro mantendrá su formato de ocho capítulos, una duración que resultó efectiva para mantener el ritmo narrativo.

Embed - En el barro | Tráiler oficial | Netflix

Reparto confirmado de En el Barro temporada 2