En el Barro vuelve a Netflix: cuándo estrenará la temporada 2

La exitosa serie argentina de Sebastián Ortega ya tiene segunda temporada confirmada en Netflix, con nuevos personajes y giros inesperados en la trama

Por UNO
Valentina Zenere fue una de las principales figuras de En el Barro

Valentina Zenere fue una de las principales figuras de En el Barro, pero no volverá a Netflix.

La ficción argentina vuelve a dar que hablar en las plataformas digitales. Netflix confirmó que los fanáticos de la exitosa producción carcelaria ya tienen fecha para el regreso de sus personajes favoritos. La segunda entrega de la serie fue grabada y promete mantener la tensión que caracterizó a los primeros ocho capítulos.

La historia de las internas de La Quebrada se posicionó entre las producciones más vistas de la plataforma en Argentina y varios países de la región. Los seguidores podrán ver qué sucede con Gladys Guerra y el resto de "Las embarradas" en los próximos meses.

El estreno que todos esperaban

En el Barro fue un éxito total desde su estreno en Netflix.

En el Barro regresa a las pantallas durante el verano de 2026. Sebastián Ortega confirmó que el rodaje terminó y los nuevos episodios están en etapa de edición final. La temporada 2 retomará la historia donde terminó la anterior, con varios cabos sueltos por resolver.

Ana Garibaldi volverá a interpretar a Gladys Guerra, quien enfrentará las consecuencias de la emboscada que la dejó en una posición complicada dentro del penal. Los espectadores también verán más desarrollo de personajes como La Zurda, interpretada por Lorena Vega.

El spin-off de El marginal mantuvo la esencia de su predecesora pero con un enfoque en el universo femenino carcelario. La primera temporada demostró que el público argentino tiene hambre de contenido local de calidad.

Netflix no reveló la fecha exacta del lanzamiento, pero la confirmación del verano 2026 genera expectativa entre los seguidores de estas mujeres tras las rejas.

Netflix confirma nuevas incorporaciones

La serie incorporará rostros conocidos del espectáculo argentino. Eugenia "la China" Suárez se suma al elenco interpretando a Nicole, una prostituta vip que termina encarcelada de manera inesperada. Su personaje promete traer nuevas dinámicas al complejo entramado de relaciones dentro del penal.

Verónica Llinás, Victorio D'Alessandro y Charo López también se integran al reparto. Estos nombres de peso del teatro y la televisión argentina refuerzan la apuesta por mantener la calidad actoral que caracterizó a la primera entrega.

Valentina Zenere, Ana Rujas y Juana Molina no regresarán para esta temporada 2, lo que obligará a reconfigurar las alianzas dentro de La Quebrada. En el Barro mantendrá su formato de ocho capítulos, una duración que resultó efectiva para mantener el ritmo narrativo.

Reparto confirmado de En el Barro temporada 2

  • Ana Garibaldi como Gladys Guerra
  • Lorena Vega como La Zurda
  • Carolina Ramírez como Yael Rubial
  • Camila Peralta como Soledad Rodríguez
  • Gerardo Romano como Antín
  • Alejandra "Locomotora" Oliveras (con mayor protagonismo)
  • Eugenia "la China" Suárez como Nicole
  • Verónica Llinás
  • Victorio D'Alessandro
  • Charo López

