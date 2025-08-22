Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

La Lepra buscará quebrar la racha de local ante Argentinos Juniors

El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará sumar su primera victoria de local ante el equipo de la Paternal, en lo que será su cuarta presentación en este certamen en Mendoza. En la primera fecha el Azul del Parque perdió 2 a 1 ante Newell’s , luego empató ante Belgrano de Córdoba sin goles, por la tercera fecha y venía de perder ante Boca por 3 a 0 en el estadio Malvinas Argentinas.

Copa Argentina.

Independiente Rivadavia volverá a enfrentar a Tigre por la Copa Argentina

Independiente Rivadavia volverá a enfrentarse ante Tigre, esta vez será por los cuartos de final de la Copa Argentina, el próximo 5 de septiembre, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. Alfredo Berti, entrenador de la Lepra y Diego Dabove volverán a enfrentarse.

Este choque entre la Lepra y el Matador se disputará desde las 21.15.

La Lepra llegó a esta instancia tras dejar en el camino a Central Córdoba de Rosario por 2 a 1. En el estadio Juan Gilberto Funes, de San Luis, los goles de la Lepra fueron del paraguayo Iván Villalba y de Mauricio Cardillo.

Mientras que el Matador dejó en el camino a San Lorenzo, ya que se impuso por la mínima diferencia.