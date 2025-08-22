Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

Luego del partido que Independiente Rivadavia disputó ante Tigre de visitante, ya piensa en los próximos compromisos por el Torneo Clausura y la Copa Argentina

Por UNO
Independiente Rivadavia tras el partido con Tigre enfrentará de local a Argentinos Juniors.
Luego del empate 1 a 1 de Independiente Rivadavia ante Tigre de este viernes, donde a la Lepra la perjudicaron en Victoria, por la 6ta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, tiene en su camino partidos importantes en la Liga Profesional y la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia se ubica en el puesto 13 del Grupo A de la Liga Profesional con 5 puntos.

futbol-independiente rivadavia-sebastian villa-entrevista-02.jpg
Sebastián Villa es la gran figura que tiene Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura de la Liga Profesional

Por la 7ma fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia jugará el próximo sábado 30 de agosto frente a Argentinos Juniors, en el estadio Bautista Gargantini. Este encuentro entre la Lepra y el Bicho está programado a las 17.

La Lepra buscará quebrar la racha de local ante Argentinos Juniors

El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará sumar su primera victoria de local ante el equipo de la Paternal, en lo que será su cuarta presentación en este certamen en Mendoza. En la primera fecha el Azul del Parque perdió 2 a 1 ante Newell’s , luego empató ante Belgrano de Córdoba sin goles, por la tercera fecha y venía de perder ante Boca por 3 a 0 en el estadio Malvinas Argentinas.

Copa Argentina.

Independiente Rivadavia volverá a enfrentar a Tigre por la Copa Argentina

Independiente Rivadavia volverá a enfrentarse ante Tigre, esta vez será por los cuartos de final de la Copa Argentina, el próximo 5 de septiembre, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. Alfredo Berti, entrenador de la Lepra y Diego Dabove volverán a enfrentarse.

Este choque entre la Lepra y el Matador se disputará desde las 21.15.

La Lepra llegó a esta instancia tras dejar en el camino a Central Córdoba de Rosario por 2 a 1. En el estadio Juan Gilberto Funes, de San Luis, los goles de la Lepra fueron del paraguayo Iván Villalba y de Mauricio Cardillo.

Mientras que el Matador dejó en el camino a San Lorenzo, ya que se impuso por la mínima diferencia.

