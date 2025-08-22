Qué dijo Maximiliano Amarfil sobre la polémica igualdad de Independiente Rivadavia frente a Tigre

Embed

El equipo de Alfredo Berti tras dos derrotas consecutivas sumó un punto en este Torneo Clausura. Ahora tendrá unos días para preparar el partido ante Argentinos Juniors.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1959070284008337444&partner=&hide_thread=false El gol de Maxi Amarfil en lo que fue el empate 1 a 1 contra Tigre en Victoria.#ElMásGrandeDeMendoza #ArribaLaLepra pic.twitter.com/gnHGUXmzVa — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) August 23, 2025

La Lepra vuelve al Bautista Gargantini

Independiente Rivadavia volverá a jugar de local en el Bautista Gargantini, en el choque ante Argentinos Juniors. En la última fecha que jugó de local fue ante Boca Juniors y el encuentro se disputó en el Malvinas Argentinas.

El 25 de julio pasado ante Belgrano fue la última vez que el Azul jugó en la Catedral.

Ezequiel Bonifacio hizo su estreno como titular en la Lepra

El defensor Ezequiel Bonifacio hizo su estreno en Independiente Rivadavia. El lateral derecho, que llegó proveniente de Banfield, jugó como titular y tuvo una destacada actuación.

Alex Arce estuvo en el banco de suplentes

Alex Arce, el delantero paraguayo integró un lugar en el banco de suplentes ante Tigre, pero no ingresó. El atacante no jugó frente a Boca por una molestia muscular y ante el Matador fue una de las alternativas que tuvo Alfredo Berti en el banco de relevos.