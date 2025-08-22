Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Qué dijo Maximiliano Amarfil sobre la polémica igualdad de Independiente Rivadavia frente a Tigre

El volante Maximiliano Amarfil se refirió al polémico empate de Independiente Rivadavia ante Tigre. El jugador marcó el gol de la Lepra y en el descuento empató el equipo de Victoria con un penal inexistente

Por UNO
Maximiliano Amarfil habló tras el empate de Independiente RIvadavia ante Tigre.

Independiente Rivadavia igualó 1 a 1 este viernes con Tigre, en Victoria, en un partido que fue polémico por los fallos del árbitro Luis Lobo Medina. Maximiliano Amarfil, el volante central azul que llegó proveniente de Nueva Chicago, se refirió al choque ante el Matador.

Maximiliano Amarfil marc&oacute; un golazo para Independiente Rivadavia.

Con respecto al penal inexistente que le cobraron a Tigre a los 57' del complemento, en declaraciones a ESPN admitió: "Son jugadas muy finas. Nosotros tenemos nuestro punto de vista y el árbitro tendrá el suyo, para nosotros no fue penal".

El autor del gol de Independiente Rivadavia consideró: "Hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene en el torneo. Ahora tenemos que seguir trabajando de cara al choque con Argentinos Juniors en nuestra cancha".

El equipo de Alfredo Berti tras dos derrotas consecutivas sumó un punto en este Torneo Clausura. Ahora tendrá unos días para preparar el partido ante Argentinos Juniors.

La Lepra vuelve al Bautista Gargantini

Independiente Rivadavia volverá a jugar de local en el Bautista Gargantini, en el choque ante Argentinos Juniors. En la última fecha que jugó de local fue ante Boca Juniors y el encuentro se disputó en el Malvinas Argentinas.

El 25 de julio pasado ante Belgrano fue la última vez que el Azul jugó en la Catedral.

Ezequiel Bonifacio hizo su estreno como titular en la Lepra

El defensor Ezequiel Bonifacio hizo su estreno en Independiente Rivadavia. El lateral derecho, que llegó proveniente de Banfield, jugó como titular y tuvo una destacada actuación.

Alex Arce estuvo en el banco de suplentes

Alex Arce, el delantero paraguayo integró un lugar en el banco de suplentes ante Tigre, pero no ingresó. El atacante no jugó frente a Boca por una molestia muscular y ante el Matador fue una de las alternativas que tuvo Alfredo Berti en el banco de relevos.

