Torneo Clausura

Cómo quedó Independiente Rivadavia en la tabla anual tras el polémico empate con Tigre

Independiente Rivadavia sigue bien posicionado en la tabla anual tras el polémico empate 1 a 1 ante Tigre de este viernes, por la 6ta fecha del Torneo Clausura

Por UNO
Independiente Rivadavia quedó ubicado en el puesto 10 de la tabla anual tras la polémica igualdad 1 a 1 con Tigre de este viernes, por la 6ta fecha del Torneo Clausura. El Azul del Parque fue perjudicado por el juez Luis Lobo Medina y por Nazareno Arasa, quien está a cargo del VAR.

En la tabla anual el elenco orientado por Alfredo Berti suma 32 puntos al igual que Racing, pero por ahora no entraría a la Copa Sudamericana 2026 por diferencia de gol.

La Lepra empató con Tigre en Victoria.

Con esta igualdad, el Azul del Parque está en el puesto 13 del Clausura con 5 unidades.

La Lepra, que venía de perder 3 a 0 de local ante Boca Juniors, acumulaba dos derrotas seguidas.

El conjunto azul, que hizo una buena campaña en el Torneo Apertura 2025 y fue eliminado en octavos de final por Independiente de Avellaneda, tuvo un buen desempeño ante Tigre, pero el juez del partido no le convalidó un gol porque consideró que Leonard Costa la tocó con la mano en una polémica decisión.

Independiente Rivadavia está décimo en la clasificación a las copas.

Sobre el final Lobo Medina, a instancias del VAR, le regaló un penal a los orientados por Diego Dabove y así el elenco de Victoria llegó a la igualdad.

Lamentablemente Lobo Medina, quien ha estado en el ojo de la tormenta en varias ocasiones en el fútbol argentino, perjudicó al equipo mendocino.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras el partido con Tigre, la Lepra jugará con Argentinos Juniors el sábado 30 de agosto desde las 17, en el estadio Bautista Gargantini.

Luego de ese cotejo Independiente Rivadavia se volverá a ver las caras con Tigre el viernes 5 de septiembre a las 21.15 en la cancha de Newell's Old Boys, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

