Cómo quedó Independiente Rivadavia en la tabla anual tras el polémico empate con Tigre

La Lepra, que venía de perder 3 a 0 de local ante Boca Juniors, acumulaba dos derrotas seguidas.

El conjunto azul, que hizo una buena campaña en el Torneo Apertura 2025 y fue eliminado en octavos de final por Independiente de Avellaneda, tuvo un buen desempeño ante Tigre, pero el juez del partido no le convalidó un gol porque consideró que Leonard Costa la tocó con la mano en una polémica decisión.

lepra-clasificacion-copas Independiente Rivadavia está décimo en la clasificación a las copas.

Sobre el final Lobo Medina, a instancias del VAR, le regaló un penal a los orientados por Diego Dabove y así el elenco de Victoria llegó a la igualdad.

Lamentablemente Lobo Medina, quien ha estado en el ojo de la tormenta en varias ocasiones en el fútbol argentino, perjudicó al equipo mendocino.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras el partido con Tigre, la Lepra jugará con Argentinos Juniors el sábado 30 de agosto desde las 17, en el estadio Bautista Gargantini.

Luego de ese cotejo Independiente Rivadavia se volverá a ver las caras con Tigre el viernes 5 de septiembre a las 21.15 en la cancha de Newell's Old Boys, por los cuartos de final de la Copa Argentina.