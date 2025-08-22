Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia y la doble partida ante Tigre: la buena y la mala noticia para los dos cruces ante el Matador

Independiente Rivadavia se enfrentará este viernes ante Tigre, en Victoria, y luego repetirá cruce por Copa Argentina.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Independiente Rivadavia apuesta por dos ante Tigre. 

Independiente Rivadavia apuesta por dos ante Tigre. 

Independiente Rivadavia tiene un importante compromiso este viernes ante Tigre, en Victoria, por la sexta fecha del Torneo Clausura. En este compromiso, la Lepra buscará reponerse de las dos derrotas consecutivas que sufrió ante Estudiantes de La Plata y Boca, por la jornada 4 y 5 del certamen respectivamente.

La novedad de los encuentros que se le vienen al equipo de Alfredo Berti pasa por el doble enfrentamiento que tendrá con el elenco dirigido por Diego Davobe. A la difícil parada de este viernes se le sumará la del cotejo por los cuartos de final de la Copa Argentina, el próximo 5 de septiembre, en el Coloso Marcelo Bielsa.

Independiente-Rivadavia-Tigre.jpg
Villa en el último encuentro entre Independiente Rivadavia ante Tigre en el Bautista Gargantini.

Villa en el último encuentro entre Independiente Rivadavia ante Tigre en el Bautista Gargantini.

El duelo de hoy servirá de termómetro para que el entrenador de Independiente Rivadavia evalúe en qué situación futbolística se encuentra Tigre de cara al mata-mata que se disputará los primeros días de septiembre. Fecha en que el la Lepra buscará clasificarse por primera vez en su historia a semifinales del certamen.

Independiente Rivadavia vs Tigres: últimos enfrentamientos y la seguidilla con buenas y malas para el equipo de Alfredo Berti

La última vez que se enfrentaron Independiente Rivadavia y Tigre fue por la sexta fecha del Torneo Apertura 2025. En ese entonces, la Lepra cayó por 4 a 1 en el estadio Bautista Gargantini. Antes, en el 2024, el Azul del Parque había logrado imponerse en Victoria por 2 a 0 con un doblete de Sheyko Studer.

Hoy, el horizonte leproso tiene al Matador en sus dos frentes de competencia: Torneo Clausura y Copa Argentina. En el medio, el equipo de Berti recibirá a Argentinos Juniors por la séptima fecha del certamen local.

studer 1.jpg
Sheyko Studer fue el autor de los dos goles en Victoria, ante Tigre, en el certamen local en el 2024.

Sheyko Studer fue el autor de los dos goles en Victoria, ante Tigre, en el certamen local en el 2024.

En la seguidilla, el DT tendrá que reacomodar piezas ya que sufrirá nuevamente la baja del goleador Álex Arce para el compromiso copero debido a que el paraguayo fue convocado por Gustavo Alfaro a la Selección guaraní en la ventana de esa fecha (Paraguay recibirá a Ecuador el 4 de septiembre y visitará a Perú el 9 de ese mes).

Sin embargo, la buena noticia es que Arce se sumó al plantel que viajó a Victoria para jugar este viernes ante Tigre y podría sumar minutos luego de ausentarse en el encuentro ante Boca por lesión.

De titular irá este viernes en Independiente Rivadavia Fabrizio Sartori Prieto por la sexta fecha. También será la opción que sustituya a Álex Arce en el compromiso por Copa Argentina también ante el Matador de Victoria.

