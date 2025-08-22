Copa Libertadores: los cruces de cuartos de final y el impresionante dato de los equipos argentinos

En el mismo lado del cuadro aparece River, que dejó afuera a Libertad de Paraguay luego de una electrizante tanda de penales. El Millonario se medirá ante Palmeiras, magnate que dejó en el camino a Universitario de Perú luego de sentenciar la serie 4 a 0.

En la otra llave brotan la mayoría de los equipos argentinos. Tras ganarle por 2 a 0 a Fortaleza como local, Vélez se metió entre los ocho y en la siguiente instancia se medirá ante el Racing. El equipo de Gustavo Costas batalló más de la cuenta pero logró dejar afuera a un difícil Peñarol con un global de 3 a 1 en el Cilindro de Avellaneda.

Por último, en la parte final del cuadro aparece Estudiantes de La Plata y su choque en cuartos de final ante el poderoso Flamengo de Brasil. El Pincha eliminó con lo justo a Cerro Porteño (terminó 1 a 0 el global), mientras que el elenco carioca se quedó con el duelo de brasileños dejando afuera a Inter de Porto Alegre con un cierre de serie por 3 a 0.

El impresionante dato de los equipos argentinos en la Copa Libertadores 2025

La novedad de esta edición de la Copa Libertadores es que, desde 2018, no había en los cuartos de final más equipos argentinos que brasileños. La última vez que esto sucedió fue en aquel año donde dijeron presente como representantes nacionales Atlético Tucumán, River, Independiente y Boca. Los brasileños que jugaron dicha instancia en aquel entonces fueron Gremio, Palmeiras y Cruzeiro. Completó el cuadro Colo Colo.

Siete años después vuelve a replicarse esta situación con menos elencos brasileños en carrera. En esta edición solo dirán presente Flamengo, Palmeiras y San Pablo; frente a los cuatro argentinos Vélez, Estudiantes de La Plata, Racing y River.