El dolor de Franco Petroli tras la eliminación de Godoy Cruz en Copa Sudamericana

"Por querer ganar e ir para adelante, terminamos perdiendo. También tenemos un poco de bronca por lo que pasó con el penal. Yo lo vi de lejos y veo que la pelota pega en la mano de jugador de Mineiro. El árbitro la vio y después no sé qué es lo que vio el VAR y cambió de opinión", sostuvo Petroli sobre la controversial jugada.

Embed - Franco Petroli y la tristeza por la eliminación de Godoy Cruz en Copa Sudamericana ante Mineiro

Además, el guardameta del Tomba analizó la jugada del gol de Atlético Mineiro y al poderoso rival que enfrentaron: "Llegaron una vez y nos convirtieron. También hay que entender que jugamos con un rival de jerarquía y a veces pasan estas cosas".

Finalmente, Franco Petroli aseguró que, como equipo, permanentemente están en busca de mejoras y, luego de esta derrota, no será la excepción. "Constantemente hacemos autocríticas personales, grupales. Entendemos que tenemos que corregir cosas, obviamente, pero también estamos intentando y buscando y la suerte nos tiene que acompañar".