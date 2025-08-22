Inicio Ovación Fútbol Franco Petroli
Sudamericana

El dolor de Franco Petroli tras la eliminación de Godoy Cruz en Copa Sudamericana

El Expreso cayó por 1 a 0 ante Atlético Mineiro en el Gambarte y se despidió del certamen internacional.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Franco Petroli se refirió a la eliminación ante Atlético Mineiro en Copa Sudamericana. 

Franco Petroli se refirió a la eliminación ante Atlético Mineiro en Copa Sudamericana. 

Franco Petroli no ocultó su tristeza por la eliminación de Godoy Cruz en la Copa Sudamericana, por los octavos de final, ante Atlético Mineiro. El arquero del Tomba reveló sus sensaciones tras la derrota y se refirió al polémico penal no sancionado a inicios del primer tiempo.

"Estamos tristes por haber quedado afuera. Es un golpe duro, merecíamos mucho más aunque esto no sea por merecimiento. Estamos con bronca", fueron las primeras expresiones de Franco Petroli, arquero de Godoy Cruz.

Petroli godoy cruz gambarte
Godoy Cruz cay&oacute; ante Atl&eacute;tico Mineiro en el Gambarte y se despidi&oacute; de la Copa Sudamericana.

Godoy Cruz cayó ante Atlético Mineiro en el Gambarte y se despidió de la Copa Sudamericana.

El partido friccionado que se dio en el Feliciano Gambarte no dio lugar a que el Expreso pudiera convertir y dar vuelta la serie ante el elenco brasileño. Sumado a que en el encuentro no fue sancionado un penal favorable a Godoy Cruz, cuando se jugaban los primeros cinco minutos del cotejo, que podrían haber cambiado la historia.

"Por querer ganar e ir para adelante, terminamos perdiendo. También tenemos un poco de bronca por lo que pasó con el penal. Yo lo vi de lejos y veo que la pelota pega en la mano de jugador de Mineiro. El árbitro la vio y después no sé qué es lo que vio el VAR y cambió de opinión", sostuvo Petroli sobre la controversial jugada.

Embed - Franco Petroli y la tristeza por la eliminación de Godoy Cruz en Copa Sudamericana ante Mineiro

Además, el guardameta del Tomba analizó la jugada del gol de Atlético Mineiro y al poderoso rival que enfrentaron: "Llegaron una vez y nos convirtieron. También hay que entender que jugamos con un rival de jerarquía y a veces pasan estas cosas".

Finalmente, Franco Petroli aseguró que, como equipo, permanentemente están en busca de mejoras y, luego de esta derrota, no será la excepción. "Constantemente hacemos autocríticas personales, grupales. Entendemos que tenemos que corregir cosas, obviamente, pero también estamos intentando y buscando y la suerte nos tiene que acompañar".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas