Alfredo Berti retoca el once con dos cambios.

Foto: Prensa Independiente Rivadavia

Victoria asoma geográficamente y como objetivo de resultado. Volver a ganar tras dos partidos sin sumar de a tres es la premisa que tiene Independiente Rivadavia y Alfredo Berti mete mano en pos de lograrlo. La caída ante Boca Juniors le modifica la pizarra al DT, que tomó nota y cambia.

El planteo en el estadio Malvinas Argentinas con cuatro volantes más de marca dinamitaron una ecuación que venía dando resultado: el ataque por las bandas. Con Souto y Cardillo en los costados de la mitad de cancha, la Lepra perdió el vuelo tanto por izquierda como por derecha y el rendimiento mermó.

Retamar
Alfredo Berti le devuelve la titularidad a Retamar.

Por eso, el entrenador vuelve a los comienzos, casualmente, cuando el equipo tuvo mejor rendimiento. Nicolás Retamar recupera su lugar en el once (por el propio Cardillo) y Souto se mantendrá en el lado opuesto, con Bottari y Amarfil repitiendo en el doble cinco.

En el repaso de todos los goles en el torneo, Independiente Rivadavia siempre lastimó por afuera: centro de la izquierda y gol de Studer ante Newell's, doblete de Retamar tras asistencias de Souto por el mismo lado e idéntica ecuación con Fernández sirviendo a Arce versus Barracas, esta vez de la derecha.

Es más, en el penal contra Estudiantes, la falta llega tras un pase al área desde la izquierda del propio Fernández. Una receta que intentará repetir esta tarde/noche versus Tigre.

El otro cambio de Alfredo Berti

La otra variante del entrenador estará en defensa. Alfredo Berti enroca a Gómez (de lateral derecho a izquierdo) y como número 4 jugará Ezequiel Bonifacio, haciendo su debut oficial. El equipo tendrá a Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Sheyko Studer, Iván Villlalba y Luciano Gómez; Nicolás Retamar, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Thomas Ortega; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prietto.

Tigre, rival por duplicado

El Matador de Victoria será adversario de Independiente Rivadavia por partida doble: al duelo de esta noche por el torneo Clausura hay que sumarle el enfrentamiento por cuartos de final Copa Argentina. El duelo cambió de fecha e irá el 5 de setiembre.

