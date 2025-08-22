En el repaso de todos los goles en el torneo, Independiente Rivadavia siempre lastimó por afuera: centro de la izquierda y gol de Studer ante Newell's, doblete de Retamar tras asistencias de Souto por el mismo lado e idéntica ecuación con Fernández sirviendo a Arce versus Barracas, esta vez de la derecha.

Es más, en el penal contra Estudiantes, la falta llega tras un pase al área desde la izquierda del propio Fernández. Una receta que intentará repetir esta tarde/noche versus Tigre.

El otro cambio de Alfredo Berti

La otra variante del entrenador estará en defensa. Alfredo Berti enroca a Gómez (de lateral derecho a izquierdo) y como número 4 jugará Ezequiel Bonifacio, haciendo su debut oficial. El equipo tendrá a Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Sheyko Studer, Iván Villlalba y Luciano Gómez; Nicolás Retamar, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Thomas Ortega; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prietto.

Tigre, rival por duplicado

El Matador de Victoria será adversario de Independiente Rivadavia por partida doble: al duelo de esta noche por el torneo Clausura hay que sumarle el enfrentamiento por cuartos de final Copa Argentina. El duelo cambió de fecha e irá el 5 de setiembre.