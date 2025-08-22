El rechazo es del propio defensor y la pelota no tiene dirección al arco de Mineiro, sino que va hacia arriba. Si hubiese tenido sentido de arco, podría ser interpretada como mano de bloqueo, y ahí sí, el penal hubiese sido cobrado. Es una acción que se da de manera natural por el propio movimiento del cuerpo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/iscobono/status/1958655090254127201&partner=&hide_thread=false Al parecer el contacto previo a la mano lo hace el jugador de Mineiro y eso lleva al penal anulado. Reglamentariamente correcto. Es dificilísimo ya descifrar qué es penal y que no.pic.twitter.com/wKt4wkIGFQ https://t.co/HuHl3jJXA9 — Francisco Bono (@iscobono) August 21, 2025

¿Qué dice el Reglamento que terminó aplicando el VAR en la jugada?

Si bien termina siendo una decisión del árbitro y de su manera de interpretar la acción, el reglamento lo marca de la siguiente manera en la regla 12: “Se considerará que un jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento".

La bronca del Fernández y Ribonetto por la decisión

"Me voy re caliente. Es penal claro y esa jugada hubiese cambiado por completo el desarrollo del partido", dijo el volante uruguayo post partido, todavía con las pulsaciones a mil. "Nos queda dar vuelta la página y pensar en Vélez pero eso no cambia la bronca que tenemos porque fuimos perjudicados", cerró.

A esa mirada se sumó el entrenador Walter Ribonetto: "Desde ya cambió el partido con el penal, la mano no estaba pegada al cuerpo y fue un claro penal que no nos cobraron, si en el arranque del primer tiempo nosotros teníamos la posibilidad de convertir, cambiaba el partido, por eso el fastidio y la bronca".