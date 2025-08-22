En América Latina, una de las playas más impresionantes ha logrado destacarse como la más extensa del mundo. Esta playa no solo es reconocida por su belleza natural, sino también por su capacidad para atraer a turistas de todos los rincones del mundo y por ofrecer un entorno único que combina naturaleza y cultura.
La playa más extensa del mundo está en América Latina
