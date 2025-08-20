La expansión de los cultivos de esta fruta, que es una "joya azul del bosque" no solo ha beneficiado a grandes productores, sino también a pequeños agricultores que encontraron en este mercado internacional una oportunidad. Superando a Chile, su producción fue repentina y sorprendió al mundo. Te contamos sobre qué país de América Latina es y cómo lo logró.

Arandanos Los países del hemisferio sur han contribuido significativamente al crecimiento de la producción mundial de arándanos, con un incremento de casi del 40%.

El país de América Latina que es el mayor exportador de arándanos del mundo

El cultivo de arándanos en Perú comenzó a ganar fuerza a partir de la década de 2000, cuando se identificó que las condiciones climáticas de este país de América Latina, especialmente en las regiones de Ica, La Libertad y Áncash, eran ideales para el desarrollo de este fruto. La combinación de suelos fértiles, clima templado y tecnología de riego avanzada permitió que los arándanos peruanos tuvieran una calidad competitiva en el mundo, con frutos firmes, dulces y resistentes al transporte internacional.