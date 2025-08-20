Un país de América Latina se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales productores y exportadores de arándanos en el mundo. Este pequeño fruto, conocido por su sabor dulce y sus propiedades antioxidantes, se ha convertido en un verdadero motor de crecimiento económico y desarrollo agrícola para esta nación en particular.
El país de América Latina que es el mayor exportador de arándanos del mundo
