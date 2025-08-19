El país de América Latina más elegido del mundo: está en el top 10 y supera a Reino Unido

Entre sus principales destinos se encuentran Cancún, Ciudad de México y Playa del Carmen, además de joyas arqueológicas como Chichén Itzá y Tulum. Gracias a su infraestructura moderna, su oferta turística variada y su posicionamiento como destino de lujo, México compite de forma directa con reconocidos países europeos y asiáticos.

Desde las playas caribeñas de la Riviera Maya hasta los desiertos de Baja California, México ofrece escenarios únicos que atraen a viajeros de todo el mundo. Ciudades y zonas arqueológicas como Teotihuacán y Palenque permiten adentrarse en la grandeza de las civilizaciones mesoamericanas. Así mismo la calidez y cercanía de su gente generan un ambiente acogedor que invita a los turistas a volver una y otra vez.

América Latina.jpg Los ingresos por divisas alcanzaron los 18.680,8 millones de dólares, un crecimiento del 6,3 % con respecto a 2024 y de 43,1 % frente a 2019

Los países más visitados del mundo

Según National Geographic más allá de este país de América Latina , la lista de los países más visitados del mundo quedaría conformada de la siguiente manera: