Historia

El país de América Latina más elegido del mundo: está en el top 10 y supera a Reino Unido

Un país de América Latina destaca por ser uno de los más concurridos y elegido por los turista ubicándose en el puesto número siete del mundo

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
La región de América Latina se caracteriza por su gran diversidad geográfica y cultural, lo que le ha permitido consolidarse como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo. Gracias a la amplitud de su territorio y a la riqueza de experiencias que ofrece, cada año millones de viajeros llegan a la región en busca de cultura, historia y descanso.

Entre todos los países de América Latina, hay uno que destaca por encima del resto al recibir la mayor cantidad de visitantes internacionales. Su atractivo es tal que no solo lidera el turismo en la región, sino que también ocupa el sexto puesto del mundo. A continuación, descubre de qué destino paradisíaco se trata.

América Latina (1).jpg
La potencia mundial del turismo: se ubica en el séptimo puesto

Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), México es el país que encabeza el turismo en América Latina y se posiciona en el séptimo lugar en el mundo. En 2023 recibió más de 45,0 millones de visitantes extranjeros, quienes llegaron atraídos por su riqueza natural, su diversidad cultural y su valioso patrimonio histórico.

Entre sus principales destinos se encuentran Cancún, Ciudad de México y Playa del Carmen, además de joyas arqueológicas como Chichén Itzá y Tulum. Gracias a su infraestructura moderna, su oferta turística variada y su posicionamiento como destino de lujo, México compite de forma directa con reconocidos países europeos y asiáticos.

Desde las playas caribeñas de la Riviera Maya hasta los desiertos de Baja California, México ofrece escenarios únicos que atraen a viajeros de todo el mundo. Ciudades y zonas arqueológicas como Teotihuacán y Palenque permiten adentrarse en la grandeza de las civilizaciones mesoamericanas. Así mismo la calidez y cercanía de su gente generan un ambiente acogedor que invita a los turistas a volver una y otra vez.

América Latina.jpg
Los ingresos por divisas alcanzaron los 18.680,8 millones de dólares, un crecimiento del 6,3 % con respecto a 2024 y de 43,1 % frente a 2019

Los países más visitados del mundo

Según National Geographic más allá de este país de América Latina , la lista de los países más visitados del mundo quedaría conformada de la siguiente manera:

  • Francia: 89,4 millones de viajeros anuales
  • España: 83,7 millones de viajeros anuales
  • China: 79,3 millones de viajeros anuales
  • Italia: 65,7 millones de viajeros anuales
  • Turquía: 51,2 millones de viajeros anuales
  • México: 45,0 millones de viajeros anuales
  • Tailandia: 39,8 millones de viajeros anuales
  • Alemania: 39,6 millones de viajeros anuales
  • Reino Unido: 39,4 millones de viajeros anuales
  • Japón: 32,3 millones de viajeros anuales

