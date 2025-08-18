El país de América Latina que es el mayor exportador de cerveza del mundo: supera a Bélgica y Alemania

La cerveza es un importante motor agroindustrial, generando empleos y contribuyendo al desarrollo económico de México, además de ser un símbolo de la identidad nacional. El mercado global de cerveza se valoró en 851.150 millones de dólares en 2024 y se espera que crezca a 1.167.470 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.07%.

Los mayores exportadores de cerveza

El origen de la cerveza data de 4 mil a.C, en la zona de la Mesopotamia del Oriente Medio, hace más de siete mil años. La evidencia más antigua es una tablilla en la que se observan varias personas tomando cerveza de un mismo recipiente. Los Babilonios heredaron de ellos las tareas del cultivo de la tierra y la elaboración de cerveza en una tabla de arcilla, la cual explica su fórmula de elaboración.

La cerveza es un producto global con una rica historia y un mercado significativo. Es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en el mundo, los mayores exportadores son

México ($6,35MM)

Países Bajos ($2,23MM)

Bélgica ($1,94MM)

Por otro lado, los principales importadores del producto del mundo fueron