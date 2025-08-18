Inicio Sociedad América Latina
El país de América Latina que es el mayor exportador de cerveza del mundo: supera a Bélgica y Alemania

La cerveza, bebida milenaria y popular en todo el mundo, tiene en un país de América Latina a su mayor exportador y líder del mercado global

Valentina Araya
Valentina Araya
Un país de la región lidera la producción y exportación de cerveza, destacándose a nivel global.

La cerveza es una bebida antigua y popular en todo el mundo, las primeras civilizaciones de la humanidad solían consumirla. Un país de América Latina destaca no solo por ser un gran consumidor, sino también por ser su principal exportador.

La cerveza tiene una importancia significativa en diversos ámbitos, como la cultura, la salud y la economía. Te contamos sobre el país de América Latina que lidera el mercado en el mundo.

Según el Observatorio de Complejidad Económica, el mayor exportador de cerveza es México. El logro de este país de América Latina se basa en un crecimiento continuo y una fuerte presencia en el mercado internacional, con Estados Unidos como su principal comprador.

La cerveza es un importante motor agroindustrial, generando empleos y contribuyendo al desarrollo económico de México, además de ser un símbolo de la identidad nacional. El mercado global de cerveza se valoró en 851.150 millones de dólares en 2024 y se espera que crezca a 1.167.470 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.07%.

Los mayores exportadores de cerveza

El origen de la cerveza data de 4 mil a.C, en la zona de la Mesopotamia del Oriente Medio, hace más de siete mil años. La evidencia más antigua es una tablilla en la que se observan varias personas tomando cerveza de un mismo recipiente. Los Babilonios heredaron de ellos las tareas del cultivo de la tierra y la elaboración de cerveza en una tabla de arcilla, la cual explica su fórmula de elaboración.

La cerveza es un producto global con una rica historia y un mercado significativo. Es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en el mundo, los mayores exportadores son

  • México ($6,35MM)
  • Países Bajos ($2,23MM)
  • Bélgica ($1,94MM)

Por otro lado, los principales importadores del producto del mundo fueron

  • Estados Unidos ($7,12MM)
  • Francia ($1,19MM)
  • Italia ($755M)

