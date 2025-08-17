La fruta originaria de un país de América Latina que es uno de los cultivos más exportados de India

Esta fruta se caracteriza por su aroma intenso y sabor que combina dulzura y un ligero toque ácido. Su pulpa puede ser de color blanco, rosado o rojo, dependiendo de la variedad, y está llena de pequeñas semillas comestibles. La cáscara es delgada y verde cuando la fruta está inmadura, volviéndose amarilla o ligeramente rojiza al madurar. Pero ¿Cómo es que India se volvió el mayor exportador dejando atrás a América Latina?

Guayaba Gracias a sus propiedades nutritivas, se dice que la guayaba era consumida por los soldados durante la Segunda Guerra Mundial.

De América Latina al mundo

Según el portal especializado Eximpedia la India es el mayor productor y exportador de guayaba. Sus beneficios nutricionales y su sabor único la hacen famosa y querida en todo el mundo. Otros países que satisfacen la demanda de esta fruta es Tailandia y México.

Fue recién en el siglo XVII que esta fruta llegó a suelo indio. Desde la antigüedad la guayaba fue utilizada en medicina tradicional. Se ha usado para tratar problemas digestivos, mejorar la salud de la piel y controlar la hipertensión, entre otros. Los estudios modernos han confirmado algunas de estas propiedades, destacando sus efectos

antioxidantes

antiinflamatorios

antimicrobianos

La versatilidad de la guayaba también se refleja en su uso culinario. En México y el Caribe, es común consumirla fresca, en jugos, batidos, mermeladas, dulces y postres tradicionales. También se utiliza en la preparación de salsas y jarabes, y en algunas regiones incluso se fermenta para producir bebidas alcohólicas ligeras.

Guayaba (2) Esta fruta aporta siete veces más vitamina C que la naranja o el limón.

Entre sus nutrientes más destacados se encuentran

la vitamina C

fibra dietética

potasio

antioxidantes naturales

La guayaba contiene hasta cinco veces más vitamina C que la naranja, lo que la convierte en un aliado importante para fortalecer el sistema inmunológico y combatir enfermedades. Además, su fibra ayuda a regular la digestión, mientras que sus compuestos antioxidantes contribuyen a proteger las células del daño oxidativo.