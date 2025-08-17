Inicio Sociedad América Latina
La fruta originaria de un país de América Latina que es uno de los cultivos más exportados de India

Esta fruta de América Latina sigue siendo un símbolo de la riqueza natural y cultural de los países donde se cultiva. Te contamos de que se trata

Valentina Araya
Esta fruta originaria de América Latina es aprecida a todo el mundo y su producción genera millones 

El sabor dulce y aromático de esta fruta originaria de América Latina la ha convertido en un ingrediente popular en la gastronomía regional y en productos comerciales exportados internacionalmente. Es así que ocupa un lugar distintivo en el mundo.

Este fruto es mucho más que simple fruta tropical. Su origen en América Latina, su sabor característico, su alto valor nutricional y sus múltiples aplicaciones culinarias y medicinales la convierten en un tesoro para el mundo. Te contamos de que se trata.

Guayaba (3)
Aunque es mayormente consumida como fruto fresco, también se utiliza en la producción de dulces, jaleas, almíbares, mermeladas, refrescos y panes.

La fruta originaria de un país de América Latina que es uno de los cultivos más exportados de India

La guayaba, cuyo nombre científico es Psidium guajava, es una fruta tropical originaria de México y regiones del Caribe. Desde tiempos precolombinos, esta fruta ha formado parte de la alimentación de los pueblos indígenas, quienes valoraban tanto su sabor como sus propiedades medicinales. Con la llegada de los europeos, la guayaba se difundió rápidamente por América Central, el Caribe y posteriormente otras regiones tropicales del mundo.

Esta fruta se caracteriza por su aroma intenso y sabor que combina dulzura y un ligero toque ácido. Su pulpa puede ser de color blanco, rosado o rojo, dependiendo de la variedad, y está llena de pequeñas semillas comestibles. La cáscara es delgada y verde cuando la fruta está inmadura, volviéndose amarilla o ligeramente rojiza al madurar. Pero ¿Cómo es que India se volvió el mayor exportador dejando atrás a América Latina?

Guayaba
Gracias a sus propiedades nutritivas, se dice que la guayaba era consumida por los soldados durante la Segunda Guerra Mundial.

De América Latina al mundo

Según el portal especializado Eximpedia la India es el mayor productor y exportador de guayaba. Sus beneficios nutricionales y su sabor único la hacen famosa y querida en todo el mundo. Otros países que satisfacen la demanda de esta fruta es Tailandia y México.

Fue recién en el siglo XVII que esta fruta llegó a suelo indio. Desde la antigüedad la guayaba fue utilizada en medicina tradicional. Se ha usado para tratar problemas digestivos, mejorar la salud de la piel y controlar la hipertensión, entre otros. Los estudios modernos han confirmado algunas de estas propiedades, destacando sus efectos

  • antioxidantes
  • antiinflamatorios
  • antimicrobianos

La versatilidad de la guayaba también se refleja en su uso culinario. En México y el Caribe, es común consumirla fresca, en jugos, batidos, mermeladas, dulces y postres tradicionales. También se utiliza en la preparación de salsas y jarabes, y en algunas regiones incluso se fermenta para producir bebidas alcohólicas ligeras.

Guayaba (2)
Esta fruta aporta siete veces más vitamina C que la naranja o el limón.

Entre sus nutrientes más destacados se encuentran

  • la vitamina C
  • fibra dietética
  • potasio
  • antioxidantes naturales

La guayaba contiene hasta cinco veces más vitamina C que la naranja, lo que la convierte en un aliado importante para fortalecer el sistema inmunológico y combatir enfermedades. Además, su fibra ayuda a regular la digestión, mientras que sus compuestos antioxidantes contribuyen a proteger las células del daño oxidativo.

